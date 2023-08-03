СБУ и ДБР проводят обыски у нардепа Дубинского из-за выезда за границу: в чем обвиняют. Фото

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) заявили, что проводят обыски у народного депутата, который под предлогом лечения отца уехал на отдых за границу. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что речь идет об Александре Дубинском.

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Как сообщила пресс-служба СБУ 2 августа, правоохранители проверяют обстоятельства и законность выезда народного избранника. По данным следствия, он покинул Украину на основании сопровождения своего отца для лечения того в иностранном медучреждении.

Однако отец депутата выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно – без фактического сопровождения парламентария.

Также правоохранители расследуют факты подписания Дубинским официальных документов во время его пребывания за границей, что может свидетельствовать об их подделке.

"ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т.ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке", – отметили в ГБР.

Следственные действия продолжаются при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора в рамках производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, Дубинскому инкриминируют ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц), предусматривающие наказание до 6 лет тюрьмы с утратой права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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