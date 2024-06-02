"Тук-тук, выходите": пограничники обнаружили мужчину, который под сиденьем пытался выехать из Украины. Фото и видео
Украинские пограничники в пункте пропуска "Смольница" во Львовской области разоблачили мужчину, который пытался выехать из Украины, спрятавшись под пассажирским сиденьем. Таким образом нарушитель планировал попасть в Польшу, а затем – в Германию.
О случае 2 июня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Тук-тук, выходите! История одного хитромудрого путешественника", – говорится в публикации.
В ГПСУ рассказали, что в пункте пропуска "Смольница" на границе Украины с Польшей в тайнике под пассажирским сиденьем микроавтобуса пограничники обнаружили мужчину.
Таким образом, он пытался незаконно уехать в Германию. "Доставку" ему обещал водитель микроавтобуса за 3 тысячи долларов.
Нарушителя привлекли к административной ответственности, водителю же грозит уголовная, сообщили в ГНСУ.
Как сообщал OBOZ.UA, семеро мужчин на Закарпатье прорвали заградительную сетку, чтобы попасть за границу через Тису. Они отдали организаторам переправки 55 тыс. долларов, однако "попались" в 100 метрах от государственной границы.
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