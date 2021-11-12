Церковь, сервизная и шубохранилище: подсанкционный Медведчук активно ремонтирует особняк в Пуще-Водице. Видео

Журналисты раскрыли план особняка нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Мелведчука, против которого в Украине введены санкции и ведется расследование. Политик проводит масштабную реконструкцию здания, раположенного в Пуще-Водице под Киевом.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". Ремонтные работы начались еще в мае (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Общая площадь дома – около 2 тысяч квадратных метров. В нем кроме спален, кабинетов и прочего есть также шубохранилище, сервизная, склад картин и платьев, гидромассажная и массажные комнаты, секретная комната.

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Часть ремонтных работ была завершена в ноября. За какие средства проводились они, журналисты не смогли выяснить. Предполагается, что оплата проводилась наличными, поскольку передвижения средств по банковским счетам не было обнаружено.

Отметим, что Медведчука подозревают в государственной измене, хищении ресурсов в Крыму и содействии терроризму.

Также в феврале против него и его жены Оксаны Марченко Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, политику 11 ноября продлили меру пресечения в видел домашнего ареста.