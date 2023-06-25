Трое 17-летних девушек погибли в пьяном ДТП с полицейским в Кировоградской области. Фото

В Кировоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в которое погибли трое 17-летних девушек. Трагедия произошла 25 июня вблизи поселка Новгородка.

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Стоит отметить, что за рулем автомобиля находился пьяный сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным следствия, за рулем автомобиля находился полицейский с признаками опьянения. Он отвозил девушек-подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковой автомобиль семерых выпускников.

Правоохранитель потерял управление автомобилем, машина взлетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу. Правоохранитель задержан.

В ГБР заявили, что сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины), и будут избирать меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В Кировоградской областной прокуратуре уточнили, что ДТП произошло с участием автомобиля Mercedes-Benz" на участке трассы "Кропивницкий –Кривой Рог – Запорожье". Также в прокуратуре отметили, что водитель превысил допустимую скорость транспортного средства и в результате этого потерял управление.

Прокуратурой установлено, что за рулем автомобиля находился сержант полиции Кропивницкого районного отделения полиции ГУНП в Кировоградской области. Прокуратура будет ходатайствовать перед судом о применении безальтернативной меры пресечения – содержания под стражей.

Напомним, в Ракитном Киевской области 15-летний парень сел за руль и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП травмы получила водитель второй машины.

Ранее сообщалось, что на Киевщине в Броварском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Cherry выехал на обочину и влетел в дерево, вследствие чего 34-летняя водитель погибла, четверо детей получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Прикарпатье в аварии погибли пятеро местных футболистов. Все они жили в одном селе Коломыйской громады, двое из них были родными братьями. В момент ДТП спортсмены возвращались с турнира.

– В Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль вылетел с проезжей части. За рулем автомобиля находился, предварительно, известный блогер Сергей Данилец.