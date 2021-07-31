Три года назад в Херсоне напали на активистку Екатерину Гандзюк: посольство США сделало заявление

Три года назад, 31 июля 2018 года, в Херсоне было совершено нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Женщину облили концентрированной серной кислотой.

Несмотря на все усилия врачей, Гандзюк умерла 4 ноября того же года в больнице. О годовщине вспомнили на странице посольства США в Украине в Facebook, сделав заявление (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк", – подчеркнули в ведомстве.

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Пресс-атташе посольства Дэниел Лангенкамп отметил, что они призывают власть привлечь убийц активистки к ответственности. По его словам, родственники и близкие Екатерины, а также все украинцы, которые борются за лучшее будущее страны, имеют право получить ответы.

"Память о Екатерине сохраняется и навсегда останется в процветающем гражданском обществе, которое является важной частью активной, успешной и демократической Украины", – сказал Лангенкамп

Напомним, нападение на Гандзюк произошло возле ее дома. Злоумышленник ждал свою жертву вощле подъезда. Впоследствии стало известно, что что нападавший попал на видео камеры наблюдения.

Жизнь активистки оборвалась в больнице, ей было 33 года. Причиной смерти стал обрыв тромба.

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