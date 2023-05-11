Трем экс-депутатам от 'Партии регионов' сообщили о подозрении в госизмене: они сливали данные Москве

Троим бывшим депутатам Верховной Рады от запрещенной "Партии регионов" сообщили о подозрении в государственной измене. Народные избранники в 2014 и 2019 годах, скрываясь от правосудия, сбежали в Россию, а после полномасштабного вторжения наладили сотрудничество с минобороны РФ.

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Об этом 11 мая сообщили в Офисе генерального прокурора. Как отмечается, о подозрении фигурантам, действующих в пользу агрессора, сообщено при процессуальном руководстве Винницкой и Одесской областных прокуратур.

По данным следствия, два депутата (4-6 и 4-8 созывов Рады) после начала масштабной войны сообщали представителям минобороны РФ данные о ситуации в Украине, используя свои знакомства и связи.

Они помогали агрессору вредить обороноспособности Украины и оккупировать ее территории, заявили в Офисе генпрокурора.

Благодаря подробной информации от подозреваемых войска РФ нанесли ракетный удар по украинскому нефтеперерабатывающему предприятию, после чего фигуранты отчитались "кураторам" о повреждениях объектов.

Им инкриминировано госизмена, совершенная группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Еще один подозреваемый – народный депутат Украины 7 созыва. В 2014 году он выехал в РФ, где активно вредил суверенитету и независимости Украины.

В июле 2022 года он находился на временно оккупированной территории Херсонщины вместе с военными России. Он публично поддерживал действия оккупантов, в частности военного формирования "Одесская бригада", созданного для вооруженного сопротивления правоохранителям и Вооруженным силам Украины.

Бывший депутат призывал продолжать войну против Украины с применением более жестких методов.

По его словам, следующей целью должно было стать "освобождение" Николаева и Одессы. Он призывал защитников юга Украины сложить оружие и грозил уничтожением в случае сопротивления.

Его пропагандистские месседжи транслировали СМИ.

Бывший депутат подозревается в госизмене, пропаганде войны, оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч.1 ст. 436-2 УК Украины).

Досудебное расследование ведет СБУ. Имена подозреваемых не называются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Житель Херсона получил 8 лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. Мужчина охранял российскую пыточную. После освобождения города он решил "залечь на дно" на Одесщине, но СБУ удалось найти и задержать его.

– СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ на Запорожье, которая готовила теракты против спецназовцев и командования ВСУ.

–15 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, который передавал врагу информацию о Силах обороны Украины. Им оказался житель Виннитчины, который служил в армии СССР и уволился в начале 90-х.