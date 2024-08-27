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Трех мобилизованных экс-заключенных, которые сбежали с полигона, вернули в воинскую часть на Одесщине – ОК "Юг"

София Закревская
Расследования
2 минуты
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Трех мобилизованных экс-заключенных, которые сбежали с полигона, вернули в воинскую часть на Одесщине – ОК 'Юг'

Трое мобилизованных бывших заключенных 24 августа сбежали из учебного центра в Одесской области. На данный момент их разыскали и вернули в воинскую часть – все это правоохранители сделали в течение суток с момента побега.

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Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг" подполковник Алексей Мищенко. Он отметил, что информация о том, что мобилизованные якобы имели при себе оружие, не соответствует действительности.

"Самое главное, оружия при военнослужащих не было, это ложная информация и ничего здоровью окружающих не угрожало…Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад", – сообщил Мищенко.

Где именно и при каких обстоятельствах были задержаны мобилизованные экс-заключенные, подполковник не уточнил. В воинской части по поводу этого побега проведут служебную проверку, по результатам которой виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за наличие личного состава. Но сейчас нет информации о привлечении кого-то к ответственности", – отметили в ОК "Юг".

Что же касается мотива побега, то оставление мобилизованными территории учебного центра Мищенко объясняет "попыткой использовать это время по своему усмотрению".

Трех мобилизованных экс-заключенных, которые сбежали с полигона, вернули в воинскую часть на Одесщине – ОК "Юг"

Напомним, что одесские СМИ 25 августа сообщили, что трое мобилизованных экс-заключенных скрылись с полигона в Одесской области, где проходили учения по стрельбе. В регионе был введен полицейский план по задержанию мужчин с оружием.

Как писал OBOZ.UA, мобилизация осужденных в Украине возможна в соответствии с законом, принятым в мае после внесения ряда поправок. Согласно ему, некоторым категориям осужденных в украинских тюрьмах обещают условно-досрочное освобождение, если те согласятся подписать контракт с ВСУ и воевать до окончания войны.

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