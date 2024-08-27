Трех мобилизованных экс-заключенных, которые сбежали с полигона, вернули в воинскую часть на Одесщине – ОК 'Юг'

Трое мобилизованных бывших заключенных 24 августа сбежали из учебного центра в Одесской области. На данный момент их разыскали и вернули в воинскую часть – все это правоохранители сделали в течение суток с момента побега.

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Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг" подполковник Алексей Мищенко. Он отметил, что информация о том, что мобилизованные якобы имели при себе оружие, не соответствует действительности.

"Самое главное, оружия при военнослужащих не было, это ложная информация и ничего здоровью окружающих не угрожало…Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад", – сообщил Мищенко.

Где именно и при каких обстоятельствах были задержаны мобилизованные экс-заключенные, подполковник не уточнил. В воинской части по поводу этого побега проведут служебную проверку, по результатам которой виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за наличие личного состава. Но сейчас нет информации о привлечении кого-то к ответственности", – отметили в ОК "Юг".

Что же касается мотива побега, то оставление мобилизованными территории учебного центра Мищенко объясняет "попыткой использовать это время по своему усмотрению".

Напомним, что одесские СМИ 25 августа сообщили, что трое мобилизованных экс-заключенных скрылись с полигона в Одесской области, где проходили учения по стрельбе. В регионе был введен полицейский план по задержанию мужчин с оружием.

Как писал OBOZ.UA, мобилизация осужденных в Украине возможна в соответствии с законом, принятым в мае после внесения ряда поправок. Согласно ему, некоторым категориям осужденных в украинских тюрьмах обещают условно-досрочное освобождение, если те согласятся подписать контракт с ВСУ и воевать до окончания войны.

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