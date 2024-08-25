На Одесщине мобилизованные экс-заключенные сбежали с полигона, захватив оружие – СМИ

Трое мобилизованных экс-заключенных якобы сбежали с полигона в Одесской области, где проходили учения по стрельбе. В регионе введен полицейский план по задержанию мужчин с оружием.

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Об этом 25 августа известило местное издание "Думская". Там отметили, что событие произошло накануне вечером.

"На Одесщине сбежали трое мобилизованных заключенных. Они вооружены. Информацию подтвердили "Думской" источники в правоохранительных органах", – говорится в сообщении.

Ссылаясь на данные от полицейских, издание пишет, что на одесском полигоне бывшие заключенные, подписавшие контракт на военную службу, проходили обучение по перемещениям со стрельбой во встречном бою.

Отмечается, что беглецы служили в одной из механизированных бригад и покинули полигон в субботу вечером, прихватив автоматы Калашникова.

"По нашим данным, это солдаты Юрий Войтюк, Станислав Иванов и Денис Мацюра. В Одесской области объявлен план по розыску и задержанию дезертиров", – добавило СМИ, публикуя фото указанных беглецов.

Напомним, что мобилизация осужденных в Украине возможна в соответствии с законом, принятым в мае после внесения ряда поправок. Согласно ему, некоторым категориям осужденных в украинских тюрьмах обещают условно-досрочное освобождение, если те согласятся подписать контракт с ВСУ и воевать до окончания войны. Мобилизация таких граждан тоже происходит после прохождения ВВК, однако для них не предусмотрены отпуска (только для лечения после ранения, травмы или увечья). Административное наблюдение за такими солдатами возлагается на командира воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание The Telegraph рассказало о мобилизации осужденных в Украине и показало фото с их учений. В комментариях иностранному СМИ мобилизованные экс-заключенные рассказали, что решили воевать ради мести, а не амнистии.

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