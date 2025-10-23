Требовали информацию об украинских защитниках: в Донецкой области оккупанты расстреляли пятерых мирных жителей

Российские захватчики в Донецкой области расстреляли пятерых гражданских, потому что не получили информации об украинских военнослужащих. Инцидент произошел 20 октября в селе Звановка Бахмутского района.

Видео дня

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре 23 октября. Прокуроры начали досудебное расследование.

Российские военные целенаправленно убивают украинцев

Сначала под прицелом автоматического оружия врага оказались мужчина с женщиной и их взрослый сын.

"Супруги и их взрослый сын скрывались в подвале частного дома, а их младший сын в это время пошел к соседям, чтобы принести воду. Вскоре военнослужащие ВС РФ ворвались в хранилище, где находилась семья и начали допрашивать их о местонахождении украинских военных в населенном пункте. Не получив от них никакой информации, они впоследствии ушли", – говорится в сообщении.

Однако через некоторое время, один из российских военных вернулся и открыл огонь по мирным жителям, и решив, что все погибли, покинул место происшествия. Когда 57-летняя женщина пришла в себя, то увидела, что ее родные мертвы.

Женщина единственная, кто выжил

Переживая за судьбу младшего сына, она направилась в соседний подвал, где нашла его тело рядом с убитыми соседями – 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном.

Несмотря на огнестрельное ранение челюсти, пострадавшая смогла добраться до территории, подконтрольной Украине, после чего ее госпитализировали. Прокуроры допросили женщину и задокументировали ее показания как доказательство очередного военного преступления против гражданского населения.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанных военнослужащих ВС РФ", – указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Покровске российские военные РФ расстреляли мирных жителей. Возле железной дороги, к которой прорвался враг, дрон обнаружил тела трех погибших гражданских и женщину с простреленными ногами. Впоследствии ее вынес из зоны боевых действий неизвестный мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября россияне совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады захватчики прицельно ударили дроном по жилому дому. В результате атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.

