Российские военные расстреляли мирных жителей в Покровске. Фото и видео

В Покровске Донецкой области российские оккупанты расстреляли мирных жителей. Возле железной дороги, к которой прорвались россияне, дрон обнаружил тела трех погибших гражданских и женщину с простреленными ногами. Впоследствии ее вынес из зоны боев неизвестный мужчина.

Кадры военного преступления обнародовал волонтер Денис Христов. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои, а оккупанты продолжают совершать преступления против гражданского населения.

Христов, известный под позывным "Голландец", сообщил, что недавно одна из штурмовых групп россиян прорвалась в центр города и закрепилась вблизи железнодорожного вокзала. Впоследствии эту группу ликвидировали, но, по словам волонтера, "после себя они оставили кладбище с местными".

Преступления среди руин города

Украинский дрон зафиксировал место расстрела – переулок Мостовой недалеко от железнодорожного вокзала. Именно там, по словам Христова, российские военные убили по меньшей мере трех человек.

На видео видны тела погибших: женщину на велосипеде, которую расстреляли в спину; пожилого мужчину, лежащего прямо посреди дороги; еще одну женщину с перебитыми ногами; мужчину, тело которого осталось на путях.

После нескольких минут наблюдения дрон зафиксировал, как неизвестный мужчина осторожно поднял раненую женщину и понес ее в направлении позиций украинских военных.

По словам волонтеров, женщина, которую вывезли с места расстрела, до сих пор находится в Покровске. Эвакуировать ее в больницу невозможно – из-за постоянных атак российских FPV-дронов ни один транспорт не может безопасно добраться до города.

Ситуация остается критической, а каждая попытка приблизиться к району вокзала связана с риском для жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Днепропетровской области на 99 году жизни умерла Лидия Ломиковская. Эта женщина весной 2024 года пешком вышла из оккупированного Очеретино в Донецкой области, преодолела 10 километров под обстрелами, но добралось до свободной части Украины. Лидия Степановна умерла 18 октября, а сегодня ее похоронили.

Напомним, в октябре 2024 года российские оккупанты подошли к Покровску на расстояние в пять километров. Пропагандистские каналы страны-агрессора сразу стали анонсировать его скорый захват. Но и спустя год мы видим, что город продолжает держать оборону, а операция по "быстрому взятию" важного транспортного и логистического узла превратилась для армии России в позорную "мясорубку".

