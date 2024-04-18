Взятка более $21 тыс. от фермера: разоблачена чиновница института НААН Украины. Фото

Правоохранители разоблачили должностное лицо института НААН Украины и ее двух пособников на взятке более 21 тыс. долларов США. Деньги злоумышленники хотели получить, в частности, за возможность заключить договор аренды и обработки 453 га надлежащей государственному заведению земли.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемым уже избрали меру пресечения.

"Заместитель директора одного из институтов НААН Украины требовала от председателя фермерского хозяйства 21 200 долларов США. Эту сумму фермер должен был оплатить за расчеты по прошлогоднему договору по обработке 453 га надлежащей института земли и возможность заключить договор ее аренды на текущий год", – сообщил Сваток.

Как рассказали в пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, к коррупционной схеме чиновник привлек двух пособников. Один из них должен лично получить деньги от фермера на Киевщине, другой – непосредственно передать ей взятку.

Одного из посредников стражи порядка задержали в поселке Глеваха Киевской области в одном из заведений общепита, когда он получил $21,200 от фермера.

"Организатора схемы и еще одного посредника сотрудники СБУ задержали по местам работы", – уточнили в Службе безопасности.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заместитель директора одного из институтов НААН Украины уведомлен о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а двум посредникам – в пособничестве в ее получении. Судом всем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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