Точка в истории с Чаусом еще не поставлена, она будет обсуждаться с Украиной, – Санду

Президент Молдовы Майя Санду собирается в ближайшее время обсудить с Украиной вопрос похищения беглого экс-судьи Николая Чауса. МВД и прокуратура страны продолжают работать над расследованием этого дела.

Об этом Санду сказала в интервью российскому изданию "Коммерсант". По ее словам, точка в этой истории еще не поставлена.

"Будем обсуждать этот вопрос с Украиной", – ответила она на вопрос о похищении Чауса.

Санду добавила, что Молдове "было неприятно то, что случилось с этим судьей", но при этом для Кишинева важны хорошие отношения с Киевом.

"Потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть", – сказала она.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования. 11 мая в Кишиневе задержали второго подозреваемого в похищении.

17 мая 2021 года Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, но отметил, что находится в безопасности и не пострадал. Также он сказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину. Экс-судья добавил, что в ближайшее время намерен вернуться в страну.