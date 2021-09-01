'Образец мужества и чести'. Истории воинов, погибших на Донбассе в июле и августе

Лето – пора отпусков, беззаботности, путешествий и ярких впечатлений. В жаркие летние месяцы все как бы ставится на паузу – от рабочих будней до политической жизни.

И только войну поставить на паузу невозможно.

В жаркие дни июля и августа, изнемогая от раскаленного степного воздуха Донбасса, вгрызаясь в потрескавшуюся донецкую и луганскую землю, украинские воины продолжали защищать Украину на восточных рубежах. Они ежедневно рисковали собственными жизнями там, чтобы мы здесь могли беззаботно планировать отпуска и составлять маршруты путешествий.

И для 19 украинских героев эти два летних месяца стали последними.

Загляните в их глаза. Узнайте, кем были те, кто отдали жизни за мир в Украине. Почтите память павших. Потому что они будут жить до тех пор, пока мы будем их помнить.

Юрий Васильевич Письменный родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре.

С юных лет мечтал стать военным медиком. Однако по настоянию отца не осуществил мечту. Вместо этого в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт с дипломом гинеколога.

Впоследствии Юрий Васильевич решил оставить медицину – и подался в бизнес: создал собственную багетную мастерскую. Тонкостям работы с станком он выучился самостоятельно.

Свой творческий потенциал, вспоминают близкие Письменного, он воплощал не только в оформлении чужих работ, но и в создании собственных: мужчина очень любил вышивать картины, в частности, иконы. За годы их накопилось на целый персональный музей. Его работы украшали едва ли не все стены большого дома семьи Письменных. "Это то, что останется моим детям!" – отвечал Юрий на восторженные комментарии гостей.

С началом войны дело Письменного начало приходить в упадок. Зато давняя мечта – спасать жизни военным – вспыхнула с новой силой. Поэтому в 2016 году Юрий Васильевич как медик присоединился к команде Первого мобильного госпиталя имени Пирогова. Как вспоминает дочь Письменного, Евгения, жена пыталась отговорить мужа ехать на войну – однако он твердо стоял на своем.

"С юности он мечтал быть военным хирургом. Говорил маме: если я не пойду – то кто? Я же мужчина! Лучше я, чем наши дети", – писала Евгения.

После двух лет поездок на фронт в ПМШ имени Пирогова, Юрий Письменный подписал контракт с ВСУ и возглавил медицинскую службу одного из батальонов 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 2018 года был ранен в батальоне, проходили через его руки", – говорит начальник медицинской службы 93 ОМБр Анатолий Чуйкин .

В тот день, 4 июля, Юрий Письменный делал то же, что удавалось ему лучше всего: спасал жизни. Одному из военнослужащих на позициях бригады близ поселка Мирное Донецкой области стало плохо. Юрий Васильевич оказал ему помощь и уже отъезжал. В этот момент противник начал прицельный обстрел из противотанкового станкового гранатомета. Один из снарядов, взорвавшись, нанес военном медику сверхсерьезные ранения. Произошло это среди бела дня, около 14 часов.

Раненого медика начали эвакуировать в Мариуполь за считанные минуты. Побратимы вспоминают: он ни на минуту не терял сознания. Даже пробовал шутить. И ни на миг не прекращал думать о других – как делал это всю свою жизнь.

"Разговаривали с ним до последнего. Просил не волновать жену – сказать, что у него легкое ранение. Телефон попросил, поскольку не мог ей дозвониться. Постоянно с женой был на связи. Все время пребывал в сознании, даже помогал советами медикам, которые оказывали ему помощь, подсказывал что к чему. Ранения у него были средней тяжести, много людей с такими ранениями мы вывозили живыми... Умер на операционном столе... " – рассказывает водитель санитарного автомобиля, который вывозил раненого Письменного с передовой, старший солдат Владимир Бобало.

Сам Юрий Письменный выбрал себе позывной "Феофан". Однако побратимы привыкли звать его иначе: "Батько".

"Это была третья ротация Юрия Васильевича. Весь подчиненный личный состав был для него как родные дети – все называли его "Батьком", поскольку с ним они были, как за настоящей отцовской спиной. Был очень профессиональным и опытным врачом – все возможные и невозможные случаи, всех довозил в госпиталь живыми, это очень, очень много людей", – говорит о побратиме и коллеге Чуйкин.

"Когда меня призвали и я впервые встретилась с "Феофаном", его первые слова были: "Мы все спасти не сможем. У медика должен быть крепкий характер, чтобы с этим смириться"... Он всегда поддерживал, помогал, учил, требовал осторожности в работе, особенно при эвакуации. Все медики, работавшие в окопах, знали, что у нас есть надежный тыл в лице начмеда. Что он сделает все, что возможно. К тому же "Феофан" всегда сам выезжал к раненым. Он беспокоился о них и тогда, когда раненые попадали в госпиталь – звонил, пытался решить проблемные вопросы. Его все звали "Батьком". Я даже начальником не могу его назвать – отец и все: и поддержит, и обругает, и научит. Ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти – он всем помогал. Батальон осиротел..." – говорит боевой медик Валерия.

Буквально за неделю до гибели Письменный получил звание капитана.

Кроме медицины и вышивания, Юрий Васильевич очень любил животных. Вокруг него даже на войне всегда было много пушистых мурчащих созданий. Одного кота, своего любимца, он собирался забрать с собой домой. Не успел.

Похоронили Юрия Письменного 7 июля в селе Старые Кодаки вблизи Днепра.

У 59-летнего военного врача осталась жена, сын Георгий и дочь Евгения. А еще – десятки, а может и сотни спасенных им бойцов, которые обязаны Юрию Письменному жизнями.

Богдан Витальевич Бродовский родился 17 апреля 1984 года в городе Гайсин Винницкой области.

Кадровый военный, он служил в Вооруженных силах Украины с 2002 года: отслужив срочную службу, юноша решил связать жизнь с армией. Окончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове по специальности "Организация продовольственного обеспечения" – и в 2009 году получил первое офицерское звание.

Еще до войны Богдан Бродовский занимал должность начальника продовольственной службы 93 ОМБр. На этой должности его застала война на Донбассе.

"В 93 бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон на Днепропетровщине. И вот, совсем недавно, снова начал служить в 93-той бригаде. Он был спокойным и добрым, любящим отцом", – цитировали на странице бригады в Facebook воспоминания товарища Богдана по службе – Сергея Александровича, который возглавлял группу материального обеспечения бригады в начале российско-украинской войны.

В родной бригаде, которая выполняла задачи в зоне проведения АТО/ООС, Бродовский прослужил до 2017 года. Вместе с побратимами прошел Иловайск, бои за шахту "Бутовка", Авдеевку, Пески. А в 2017-м решил поставить войну "на паузу": перевелся в корпус резерва, в следующем году уволился из рядов Вооруженных Сил.

Впрочем, надолго оставить побратимов Богдан не смог: в 2019 году он вернулся сначала в отдельную механизированную бригаду резерва. А в 2021-м майор Бродовский поехал на Донбасс как заместитель начальника службы тыла логистики.

5 июля вблизи Чермалыак по автомобилю, в котором ехал Богдан Бродовский вместе с товарищами, российские оккупационные войска выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Трое украинских военных получили ранения различной степени тяжести: двум офицерам досталось чуть меньше, водитель авто был тяжело ранен. Богдан – погиб на месте.

"Богдан был офицером, которого все уважали и любили. Настоящий профессионал, безотказный, простой в отношении к солдатам. Он был нам не только командиром, но и товарищем и другом", – рассказывала журналистам Армии Информ посестра Бродовского Юлия.

Неконфликтный и общительный, Богдан всегда готов был прийти на помощь тем, кто в этом нуждался.

"Трудно говорить в прошедшем времени. Он был другом в самом высоком смысле этого слова. Мы были как родственники, я его называл кумом. Он решал любые вопросы и никогда ни с кем не спорил. В последний раз виделись в день его гибели. Мы обнялись при встречи. Богдан забыл у меня телефон на зарядке, мобильный прислали за ним другой машиной, но передать не успели", – вспоминал друг погибшего Игорь.

Побратимы вспоминают: Бродовский очень любил свою жену, которая также избрала путь военнослужащего. В браке у них родилось четверо детей – для Богдана они всегда были на первом месте. Младшему сыну супругов еще не исполнилось и года.

"На первое место всегда ставил свою семью. У него было четверо детей. Помню, когда с ним познакомилась, его дочь ходила в садик. И он всегда пFacebook ытался забрать ее домой сам. Иногда приводил на работу. А еще у него совсем недавно родился сынок: и года не прошло. Не так давно семья поселилась в Вольном. Я ходила к ним в гости. Это очень большая потеря и для семьи, и для бригады", – цитировали на странице 93 ОМБр слова товарища по службе Бродовского Татьяны .

"Папа был для меня примером по жизни. Я всегда хотел стать таким, как он. Перед поездкой, честно говоря, он чувствовал... Я сам в Киеве живу... Когда отец ехал – попросил меня: "Останься с мамой"... Больше он не вернулся", – вспоминал старший сын Богдана.

Похоронили Богдана Бродовского 8 июля на Днепропетровщине, на хуторе Вольный.

Евгений Александрович Курасов родился в селе Локоня Сумской области.

До войны работал пограничником. А в 2019 году подписал контракт с ВСУ и отправился на Донбасс – наводчиком-оператором механизированного взвода механизированной роты 15 ОМПБ 58 ОМПБр.

"Женя был веселым и жизнерадостным, любил спорт... Курасов Евгений служил в военной части с октября 2019 года. При случае приходил в школу, встречался с учениками и учителями, рассказывал о боевых буднях, строил планы на будущее..." – вспоминали впоследствии в Басовском УОСО I-III ступеней, где Евгений получал в свое время среднее образование.

Большим увлечением Евгения, по воспоминаниям его знакомых, были шахматы.

"Довольно часто мы с ним играли в шахматы. Он хотел выиграть у меня. Иногда он выигрывал. Очень этому радовался. Мы играли с ним на что-то. Это "на что-то" было достаточно интересное. Начиная от сдачи стихов на память, заканчивая шоколадкой. Если Женька приносил шоколадку, проиграв в шахматы, то мы ее здесь съедали. Делили на всех. Так же было, когда проигрывал я. Но, думаю, что он свою партию выиграл. И, возможно, мы еще с ним встретимся и сыграем ту не сыгранную партию, которая у нас осталась в школе", – рассказывал журналистам "Cуспільного" учитель зарубежной литературы Басовской школы Павел Данилевский.

В тот день, 8 июля, Евгений заступил на боевое дежурство на один из опорников бригады под Песками Донецкой области. Там в него и попал вражеский снайпер.

"Всегда положительный, такой весельчак. Патриот. Вот, правду говорят: война лучших забирает. Это, пожалуй, так и есть, и на это больно смотреть. Знаете, человек, который шел по призванию, который знал, что он делает здесь. Обстоятельства гибели: вражеский снайпер. Профессионально сработал в бойницу. Очень трудно было этого избежать. Но, понимаете, эта потеря на нас ярости нагнала. Сейчас у нас "режим тишины". Мы стараемся не открывать огонь, соблюдая "режим тишины", чтобы меньше потерь было с нашей стороны, с их стороны – и так коварно терять своих людей. Мы этого не простим", – рассказывал журналистам во время прощания с погибшим воином его командир Владимир Глюза.

За два месяца до гибели у Евгения Курасова родилась дочь. Тогда он побывал дома в последний раз.

"Вот недавно у него дочка родилась. Очень радовался. Тоже заходил раз перед тем как поехать домой. В том году я пришел в батальон, были рядом на одних позициях, так с первого дня и сдружились с ним. Затем стали в одном экипаже. Он был у меня наводчиком, я – механик", – вспоминал побратим погибшего Максим Минич.

"Дядя был всегда для меня примером. Я всегда хотел равняться на него, его характер. У него характер был такой, что даже когда какая-то беда, он всегда старался сохранять позитив, ничего, кроме позитива. Очень сильно любил, никогда его не забуду. Буду равняться на него и в дальнейшем, хотя его уже нет с нами. Дочь его воспитывать будем все вместе. У меня планы: за четыре месяца буду просить отпуск, чтобы покрестить. Вместо дяди буду. Нельзя оставлять, это мой долг перед сержантом Курасовым", – рассказывал журналистам "Суспільного" племянник погибшего воина Анатолий. Он сейчас проходит срочную службу.

На момент гибели Евгению Курасову было всего 24 года. Кроме новорожденной дочери с войны его не дождались жена и родители.

Владимир Богданович Яськив родился 29 июля 1977 года в пгт Большие Бирки на Тернопольщине.

С самого детства, по воспоминаниям его друга детства Игоря Данильчука, Владимир был "душой компании" – активным, веселым, доброжелательным. У него было много друзей – и каждый из них всегда мог рассчитывать на помощь Владимира, если она была нужна.

В свое время Владимир создал семью, в которой родились двое детей – старший сын и младшая дочь. И хотя впоследствии пара рассталась, Владимир продолжал участвовать в воспитании детей.

"Отец был хорошим и светлым человеком. Всегда поддерживал, помогал. Вместе ездили на отдых. Это был человек с большой буквы. Он всегда будет жить в моем сердце", – так вспоминает о Владимире его сын Артур.

С 2019 года Владимир служил по контракту в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила Галицкого. Как и у односельчан, у побратимов о старшем солдате, старшем стрелке Яськиве остались только лучшие воспоминания.

"Побратимы и командование подразделения, где Владимир Богданович проходил службу уже полтора года, вспоминают его как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров", – написали о воине на странице бригады.

9 июля 2021 года, Владимир Яськив с товарищами заступили на боевое дежурство на одну из позиций вблизи города Золотое, что на Луганщине. Вскоре противник начал прицельный обстрел позиций украинских воинов из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

"Они выпустили две гранаты – упали. Затем 6 или 7 мин выпустили из 82 миномета... Сразу после этого сработали установки ПТУР, управляемые ракеты – били по щелям, по бойницам, по местам, где укрываются люди", – рассказывал журналистам 5 канала военнослужащий 24 ОМБр Иван.

Впоследствии военные получили информацию о возможном подходе под огневым прикрытием вражеской ДРГ к украинским позициям. И Владимир пошел посмотреть, не появились на горизонте незваные "гости"...

"Поступила информация, что наблюдается движение противника в одном направлении. Владимир пошел посмотреть, не подходят ли они к нам близко... Именно в этот момент под стрелковое оружие сработал снайпер", – вспоминает побратим Владимира Юрий.

Старший солдат Яськив погиб у него на глазах.

"Я сначала подумал, что он от пуль укрывается в окоп, приседает. А на самом деле он просто сразу упал – и все. Без признаков жизни", – говорит Юрий.

Снайперская пуля попала Владимиру в голову. Воин погиб мгновенно.

"Это был человек, с которого можно брать пример. Он никогда не опускал рук. Всегда был на позитиве. Всегда мог поддержать словом и помочь делом... Жаль такого парня. Действительно жаль", – говорит товарищ Владимира Тарас.

Побратимы рассказывают: уже через несколько дней Владимир собирался поехать ненадолго домой, чтобы отпраздновать с родными свой 44 день рождения, до которого оставалось 20 дней. Однако сделать это ему было не суждено: в родной поселок он вернулся в закрытом гробу.

Односельчане встретили павшего воина, опустившись на одно колено.

Андрей Левонтийович Беляев (псевдо "Белый") родился 17 июля 1982 года в городе Никополь Днепропетровской области.

Получив среднее образование, юный Андрей отслужил срочную службу. Вернувшись домой, начал "искать себя": работал на различных предприятиях в родном городе, попробовал себя в предпринимательстве.

А дальше началась война.

Андрей Беляев был мобилизован еще в марте 2014-го – и с тех пор посвятил жизнь защите Украины. Сначала нес службу в Нацгвардии Украины (военная часть 3036), в рядах которой принимал участие, в частности, и в освобождении Мариуполя от оккупантов. Отслужив год по мобилизации, Беляев заключил свой первый контракт с ВСУ – и присоединился к 42 батальону 57 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. В этой бригаде в январе 2016 года он стал командиром взвода.

Далее были никопольская военная часть А2110 и 28 отдельная механизированная бригада. А в 2019 году Андрей вернулся в 57 ОМБр, где служил сначала в родном 42 батальоне, а год спустя – в 17 батальоне. Командовал механизированным отделением механизированной роты этого батальона.

Параллельно Андрей Беляев успел получить образование заочно: в 2021 году он закончил Никопольский факультет национальной металлургической академии Украины.

"Опытный воин. Сам первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для меня на войне. Тихий герой. Обычный человек, которых тысячи, ушедших на войну. Не участвовал в выдающихся боях и операциях. Но на своей маленький войне был среди лучших. Настоящий. Всегда улыбающийся", – вспоминал об Андрее его боевой товарищ, журналист Александр Махов.

Погиб воин 13 июля – за 4 дня до собственного дня рождения – во время обстрела противником позиций украинских воинов из артиллерии калибра 122-мм и 152-мм. Произошло это недалеко от села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области.

У воина, которому так никогда и не исполнится 39 лет, осталась жена, трое детей и мама.

Александр Александрович Горбенко родился 7 марта 1992 года в Кривом Роге. Был активным участником Революции Достоинства. Когда же Россия начала агрессию против Украины – присоединился к Самообороне Кривого Рога, входил в Степную Сотню Ингульской Паланки Войска Запорожского Низового. Вместе с побратимами-казаками создавал блокпосты вокруг города для защиты от возможного вторжения российских войск, участвовал в охране железнодорожного вокзала, патрулировал улицы...

"Я, бывает, думаю, что и моя вина есть в том, что Саша погиб... Я ему отчим. И может, если бы у него был другой отчим – он бы не стал таким активистом... Саша был со мной на Майдане. Везде. Он делал то же, что делал и я. Сын патриотом был. Он любил Украину – и с Майдана за нее стоял... А когда началась война – решил, что должен быть там, на Донбассе. Это было его решение", – вспоминает отчим Александра, ветеран батальона "Кривбасс" Василий Холод.

Настоящим патриотом Украины запомнили Александра и в Ингульской Паланке.

"Когда он в 2014-м пришел к нам в Степную Сотню, когда проводились учения и наши инструктора ребятам рассказывали о правилах обращения с оружием – мы с Сашей часто общались. В тот период на его странице в Facebook все посты были посвящены военной тематике. Он этим интересовался. У него было огромное желание идти защищать наше государство... Знаете, тогда к нам много людей на волне патриотизма приходили. Но таких, как Саша – настоящих – было видно сразу. Он выделялся своим патриотизмом, решительностью, лидерскими качествами. Любовь к Украине демонстрировал и в разговорах, и в действиях... На той фотографии, которую распространили после гибели Саши СМИ, он – в "тельняшке". Вообще-то наши инструкторы не позволяли просто так носить береты, "тельняшки", камуфляж – потому что это право надо заслужить. Саше же – разрешили. Он это заслужил – своими знаниями, навыками, убеждениями. Он был достоин", – вспоминает казак Ингульской Паланки, заместитель председателя Криворожской ассоциации участников боевых действий и участников АТО Олег Забояк.

В Ингульской Паланке Александр многому научился – и немало чему учил сам. Например, на тот момент он занимался тайским боксом, приемам которого обучал товарищей. Когда же началась война на Донбассе – особо не раздумывал. Говорил: его место – там, на восточных рубежах Украины.

"Он ушел добровольцем. Мама ему что-то пыталась доказывать, рассказывать, отговаривать... Но он стоял на своем. Говорил: "Дядя Вася вон старый – и то воюет, а я, молодой, дома отсиживаться буду? Я ухожу". Поставил мать перед фактом. Я в мае в 40 БТрО "Кривбасс" пошел. Он – в июне, в батальон "Сичеслав" (подчинялся МВД. – Ред.)... Туда, в "Сичеслав", многие наши ребята-казаки ушли тогда", – рассказывает отчим Александра Василий Холод.

Как вспоминают те, кто знал Александра, он рвался в бой, и отслужив год по мобилизации в "Сичеславе" и демобилизовавшись – тут же подписал контракт с ВСУ. Свой выбор Горбенко остановил на 8 полку спецназначения. Подтянутый и опытный, с хорошей физической формой и крепкий духом, он вполне подходил под строгие критерии отбора в это подразделение.

"Я через знакомых договаривался, чтобы его приняли в нашу 17-ю танковую, но он вместе с товарищем выбрал 8 полк. Саша хотел воевать всегда впереди. Поэтому и пошел в спецназ, который привлекается к силовым операциям. Он тогда не знал, что уже совсем скоро начнется "перемирие". Они уже тогда начинались, но длились по несколько суток всего. И при этом нам тогда не запрещали открывать огонь. Если по нас стреляли – мы могли стрелять в них", – вспоминает Холод.

В 8 полку спецназначения Александр Горбенко отслужил три года. В Хмельницком, где базируется это подразделение, он встретил свою любовь и женился. Там же у молодых супругов родилась дочь. Впоследствии Александр забрал жену и ребенка в родной Кривой Рог.

К сожалению, семейная жизнь у пары не сложилась. Однако о своем ребенке Александр не забывал.

После завершения контракта мужчина попытался вернуться к мирной жизни. Устроился на местный металлургический комбинат "Арселор-Миттал". Однако заболел COVID-19. Болезнь протекала довольно тяжело и дала ряд осложнений.

После года лечения Александр решил снова возвращаться в армию.

"Он говорил: мне здесь тяжело быть. Тянет туда, к ребятам... Поэтому Саша начал общаться с побратимами, чтобы выбрать подразделение. В конце концов, по совету товарища из "Сичеслава", остановил выбор на 10 ОГШБр. Чуть более двух месяцев назад, в конце мая, он поехал с 10-кой на Донбасс: бригада как раз заходила на ротацию", – рассказывает Забояк.

Служил Александр Горбенко старшим стрелком в 8 ОГШБ 10 ОГШБр, которая во время этой ротации зашла на Горловское направление. Там, неподалеку от оккупированной Горловки, под небольшим поселком с громким названием Нью-Йорк, воин и получил ранения, ставшие для него смертельными.

В тот вечер, 15 июля 2021 года, российские оккупационные войска открыли огонь по самому центру этого населенного пункта. Военные говорят: по Нью-Йорку и позициях украинских военных возле поселка тогда прилетело около 25 артиллерийских снарядов и с десяток мин 82 и 122 калибра. Одна из мин взорвалась рядом с Александром, которому считанных метров не хватило, чтобы спрятаться в укрытие. Однако самыми страшными последствиями взрыва снаряда для Александра стали не минно-взрывные травмы, а ужасные ожоги: у него обгорело 80% тела.

Почти 4 суток врачи боролись за жизнь Александра Горбенко. И он сам отчаянно пытался выжить. Однако на рассвете 19 июля сердце воина остановилось.

У него осталась дочь, которой исполнилось 2 года.

Дмитрий Владимирович Сивоконь родился 14 сентября 1982 года в городе Токмак Запорожской области. Вместе с семьей жил в Скадовске Херсонской области.

На фронт Дмитрий пошел еще в 2014-м – добровольцем. Тогда, с первых дней войны, он служил в должности главного сержанта взвода в спецподразделении ВСП в Вооруженных силах Украины "Сармат".

За годы на фронте Дмитрий Сивоконь прошел немало сражений. Трижды был контужен, получил ранение. Это, в конце концов, и заставило его в 2017 году перейти на службу в военкомат в Скадовске. Но мужчину тянуло назад, на Донбасс, к побратимам. Поэтому в мае 2021-го старший лейтенант Сивоконь снова попросился на фронт – в 17 батальон "Кировогорад" 57 ОМПБр.

"Всегда говорил на украинском языке. Внимательный ко всем был, всегда проявлял чувство такое – сочувствие ко всем. Помогал всем. Он изъявил добровольное желание вот сейчас, в мае он написал рапорт, что хочет продолжить службу на Востоке, помогать ребятам, перевелся в военную часть, которая выходила в ООС. в июне он туда перевелся и через месяц произошла такая трагедия. Это было в поле, на командном пункте. В 17.30 их позицию накрыло 152-м снарядом. Дмитрий был на командном пункте и практически принял первый взрыв, защитив собой сослуживцев", – рассказывал на прощании с Дмитрием его побратим Михаил Матвеев.

Это произошло 13 июля, во время вражеского обстрела неподалеку от села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области. Тогда прямо на позициях несовместимых с жизнью ранений погиб собрат Сивоконя, Андрей Беляев. Дмитрия же медикам удалось эвакуировать в Харьков. Местные врачи 10 дней боролись за его жизнь, провели несколько сложных операций. Казалось, что военному удастся победить в борьбе за жизнь: медикам удалось стабилизировать его состояние. Он даже пришел. Однако впоследствии мужчине резко ухудшилось, его подключили к ИВЛ.

"Там были поражены легкие, почки, был сильный удар в грудную клетку. Сломанные ребра, удар был в область сердца. Все это привело к тому, что организм не выдержал", – рассказал "Суспільному" подполковник запаса Валерий Власиневич.

Сердце воина остановилось 23 июля около 16.00. Дома его ждали родители, жена и трое детей – 2,5, 9 и 13 лет.

Александр Александрович Бохин (псевдо "Борода") родился 23 ноября 1990 года в пгт Березнеговатое Николаевской области. Когда мальчику исполнилось 5 лет, его отец умер. Мама воспитывала Александра и его сестру Надежду сама.

В 1999 году семья Саши переехала в Новую Каховку, что на Херсонщине. Там парень окончил школу и получил техническую специальность в Новокаховском электротехническом лицее (ПТУ №7).

В 2010 году Александр Бохин был призван на срочную службу. А в 2015-м был мобилизован в одно из соединений Сухопутных войск. Отслужив год по мобилизации, Александр подписал контракт с ВСУ. Первый – но не последний...

В марте 2021-го Александр Бохин подписал новый контракт с ВСУ – службу нес в 17 батальоне 57 ОМПБр.

"Был призван Каховским районным центром комплектования и социальной поддержки в марте этого года, это его первый контракт, он проходил военную службу срочную., Был призван по мобилизации, а дальше – по контракту. Знали его лично, часто приходил в военкомат, терцентр. Парень погиб за Украину – это все, что нам нужно знать. Это герой для нас, для нашего города, это трагический день не только для семьи, но и для всей Новой Каховки", – рассказывал журналистам заместитель начальника Каховского районного центра комплектования и социальной поддержки Андрей Вашкур.

27 июля 2021 года, во время несения службы, Александр Бохинь получил огнестрельное ранение. Врачи сутки боролись за жизнь воина, впрочем спасти его не удалось: мужчина скончался.

Свою семью Александр создать не успел. Друзья и близкие воина вспоминают: родных детей ему заменили племянник Кирилл и племянница Карина. Дети отвечали ему взаимностью – и гордились своим дядей. Карина даже передавала дяде на фронт бинокль, который выиграла в одном из конкурсов.

Александру Бохину было всего 30 лет. 6 из них он отдал защиты Украины от российской агрессии.

Александр Васильевич Цыбульский родился в 1989 году в городе Дубровица Сарненского района Ривненской области.

Впервые в зону проведения АТО Александр попал в 2015 году – тогда он был мобилизован на военную службу. С 2016-го воин продолжил служить уже по контракту – в 301 отдельном дорожно-комендантском батальоне 47 отдельной инженерной бригады.

"Саша был моим другом детства, дружили и наши покойные родители, которые когда-то вместе работали. Поэтому много светлых воспоминаний осталось с тех далеких времен. Это было в конце девяностых, в начале двухтысячных. Мы были соседями, у нас были общие интересы и увлечения. А потом немного подросли и дороги наши разошлись, общаться стали очень редко. В какой-то момент жизни Саша решил, что его место там. Я следил за ним в Facebook и тайком восхищался его мужеством. В службе он нашел себя, он этим жил, и было видно, что он этим гордится. Последний раз общались с ним на Рождество – поздравили друг друга ", – поделился воспоминаниями о воине на своей странице в Facebook Роман Колюхов.

За время, которое молодой военный провел на Донбассе, он пережил горе: дома его не дождался отец. Он умер в сентябре 2020 года. Эту потерю Александр переживал болезненно: за несколько дней до гибели он написал трогательное сообщение, посвященное дню рождения папы.

"Берегите родителей!!! Иногда мы просто не звоним (приезжаем) к родителям. Вырастаем – и у каждого своя семья, свои проблемы, работа, расстояние.Да и вообще говорим, что было некогда... Не думая о то, что можем не успеть. Сегодня у Папы день Рождения, этот день навсегда запомнится в голове и в сердце, но уже не смогу позвонить и поздравить, спросить, как он там!!! Знаю о том, что мало звонил. С днем рождения, Папа!!! " – писал Александр на своей странице в Facebook 27 июля.

А несколько дней спустя он ушел к отцу – навсегда.

Опытный военный, Александр погиб 5 августа во зоне проведения ООС. О месте и обстоятельствах его смерти пока неизвестно практически ничего – они скрыты за общей фразой "погиб при выполнении боевого задания".

Похоронили воина в родной Дубровице. У него остались мама и сестра.

Ярослав Владимирович Семеняка родился 1 октября 1989 года в селе Калиновка Конотопского района Сумской области.

С июня 2020 года младший сержант Семеняка служил по контракту в 58 отдельной мотопехотной бригаде.

Дома Ярослава ждал отец и гражданская жена, которую он очень любил. Однако вернуться к родным 31-летнему воину было не суждено.

"У него детей нет. Он – в гражданском браке. У него осталась девушка. Матери нет, лишь - отец. Отец – в отчаянии, в горе сумасшедшем. Вообще – адекватный человек, позиционируется среди жителей села, как очень надежный, порядочный, честный. И для всех нас это огромная потеря", – рассказывал впоследствии мэр Конотопа Артем Семенихин.

7 августа 2021 года российско-террористические войска расстреляли автокран, в кабине которого находились украинские военнослужащие, из ПТУР. Этот автокран использовался для восстановления поврежденной вражескими обстрелами гражданской инфраструктуры под поселком Пески Донецкой области. За рулем автокрана находился Ярослав Семеняка. Военнослужащий получил проникающее осколочное ранение спины, которое оказалось несовместимым с жизнью. Побратим Ярослава, который находился рядом с ним, на пассажирском сиденье, также был ранен, но выжил.

Похоронили павшего воина в родном селе. В знак скорби по нему в Конотопе был объявлен траур и приспущены флаги.

Алексей Петрович Кайданович (псевдо "Кардан") родился 9 января 1991 года в селе Федоровка Новоград-Волынского района Житомирской области.

После окончания школы Алексей выучился на водителя – и до начала войны на востоке Украины работал в ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" в Новоград-Волынском. Когда же Россия напала на Украину, мужчина отправился защищать родину.

Сначала службу Кайданович нес в 30 ОМБр. С этой бригадой прошел бои за Иловайск, выходил из окружения. Однако пережитое в те страшные дни конца августа 2014-го не заставило Алексея отступиться от того, что считал своим долгом: он продолжил службу в ВСУ.

С 2017 года Алексей Кайданович служил в 54 отдельном разведывательном батальоне.

10 августа автомобиль, в котором находился Кайдарович вместе с товарищами, недалеко от КПВВ "Марьинка" от враг обстрелял из ПТУР. Ранения, которые получил Алексей, оказались смертельными: на следующий день он умер в военном госпитале.

"Наш батальон потерял мужественного воина с неоценимым опытом участия в российско-украинской войне в горячих точках. В составе 30 отдельной механизированной бригады Алексей выходил из Иловайского котла, после этого с 2017 года проходил службу в 54 орб в наиболее опасных местах на линии фронта. Мы всегда ощущали его мощную поддержку, искренность и доброту. Алексей был примером мужества и чести для каждого солдата в батальоне", – вспоминала волонтер Маргарита Самойлова.

Дома героя ждала жена и двое детей: падчерица, которую Алексей воспитывал, как родную дочь, и 6-летний общий сын супругов.

Артем Льович Мазур родился 28 марта 1995 года в селе Веселое, что на Кировоградщине.

В ряды Вооруженных сил Украины Артем вступил в феврале 2017-го – после того, как закончил профтехучилище. Старший солдат Мазур служил в должности заместителя командира боевой машины – наводчиком-оператором 1 механизированного отделения 3 механизированного батальона 28 ОМБр.

Артем был единственным сыном у матери. Правда, когда мама вышла замуж во второй раз – у парня появилось сразу двое сводных братьев и сестра. Братья, как и Артем, решили защищать Украину. Один из них недавно погиб на Донбассе, другой – продолжает служить.

Сам Артем, как вспоминают те, кто его знал, был настоящим патриотом родной страны. И считал своим долгом ее защищать.

Три месяца назад Артем женился на любимой девушке – и стал отцом для ее сына от первого брака.

У мужчины было множество желаний и планов. Но им положила конец вражеская пуля. 16 августа под селом Новомихайловка Донецкой области, в результате нанесенного российским снайпером пулевого ранения, 26-летний Артем Мазур погиб.

За смерть молодого военного его побратимы поклялись воздать врагу сторицей.

Похоронили Артема Мазура в родном селе.

Василий Степанович Островский родился 21 июля 1980 года в селе Сороки-Львовские, что на Львовщине.

На войну Василий Островский впервые отправился еще в 2014 году. В составе Нацгвардии Украины в 2014-2015-м он участвовал в боях за Дебальцево. Впоследствии попытался вернуться к мирной жизни и работал в муниципальной страже города Львов. Но фронт Василия так и не отпустил. Поэтому в феврале 2019-го он вернулся в ВСУ – и в составе 24 ОМБр участвовал в боях под Марьинкой. Еще одна ротация воина прошла под селом Троицкое Луганской области.

19 августа командир мотопехотного отделения Василий Островский заступил на боевое дежурство возле поселка Новоалександровка, недалеко от Попасной. Там его смертельно ранил вражеский снайпер.

Незадолго до гибели Василий отметил свой 41-й день рождения.

"Друзья вспоминают Василия как доброго и светлого человека, с большим и наполненным любовью сердцем. Он умел быть надежным другом, с которым не было страшно даже в бою", – написал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, когда стало известно о гибели героя.

"Побратимы и командование подразделения, где старший солдат Островский проходил службу уже два с половиной года, вспоминают его как смелого, порядочного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров и товарищей", – сообщили в пресс служба 24 ОМБр.

О Василии Островском его побратимы вспоминают как о верном товарище и настоящем воине.

"Имел честь служить с Василием Степановичем (ведь именно так я обращался к нему). Это был очень энергичный человек, друг, воин! Его уважала вся моя рота. У Василия остались родители, Любимая, и сын. Спасибо, брат, за твою ратную службу. Никогда не забуду нашу последнюю встречу пару недель назад. Мягких тебе облаков, ведь твое место в раю. Не забудем, отомстим, брат Монгол!! Для меня было честью быть твоим командиром", – написал боевой товарищ погибшего воина Максим Емец.

Побратимы вспоминают: Василий чрезвычайно любил своего сына. Был надежным другом, на которого можно было положиться в бою. Никогда не жаловался на жизнь и не опускал рук – шел до конца, как настоящий воин.

Война подарила Василию любовь. Ведь именно там он познакомился с любимой женщиной Лилией. Влюбленные служили вместе – и вскоре собирались пожениться. Те, кто знал Василия и его Лилию, которую он нежно называл "Моя Любимая Малая", рассказывают: воин не представлял жизни без своей половинки, как и она – без него.

"Не было такого дня, чтобы кто-то из них был один, всегда рядом, всегда вместе, и в радости и в горе... Им не хватило несколько дней, чтобы официально закрепить свои отношения. Я помню, как они выбрали обручальные кольца, рушники, решали, где будут праздновать свадьбу, кого будут приглашать, делились своей радостью и обещали, что обязательно приедут ко мне в гости. Но не суждено им быть вместе, смерть разлучила их, он еще так молод, ему бы еще жить и жить... Приехала Лиля и привезла Василия, но в гробу... И тут Лиля снова рядом и у него, нет такого дня, чтобы она после похорон не была на кладбище один, а то два раза... За шесть лет совместной вашей жизни, вы всегда первым делом помогали всем, а потом себе, говорили, что успеете, главное, что вы вместе!!! Лиля, прими искренние соболезнования, ты была не просто любимой, а надежной поддержкой и утешением для него, всячески старалась помогать Василию в воспитании сына, я помню, как ты выбирала подарки, потому что ты принимала его сына как своего ребенка и у него должно быть все самое лучшее!", – вспоминала знакомая пары Галина Деревянко.

На одном из последних фото Василий Островский – не с автоматом, а с красными розами.

Именно эти цветы, по словам Галины, больше всего любила его суженая – с которой им так и не суждено было пожениться.

Юрий Александрович Михайлов родился 14 февраля 2000 года в Николаеве.

Как вспоминают знакомые семьи, мальчик рано осиротел, и воспитывала Юру бабушка. Он с детства увлекался спортом, с 13 лет занимался тяжелой атлетикой. И довольно рано твердо решил: жизнь посвятит защите Украины.

Уже во время российско-украинской войны парень закончил Львовскую академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного – откуда выпустился в 2021 году. И сразу же отправился на Донбасс, подписав контракт с ВСУ на службу в составе 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Но война для молодого лейтенанта, как, впрочем, и его жизнь, оказалась слишком коротка. Прослужить он успел всего лишь 1,5 месяца. 22 августа вблизи Марьинки его убили российские оккупанты: военнослужащий погиб от пулевого ранения около 15 часов дня.

"На взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и пообратимов. По словам товарищей по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным другом, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее", – говорится в сообщении о гибели воина на странице бригады.

"Я знал его до службы. С первого дня знакомства он мне показался ответственным. У него такая должность – командир взвода. Он всегда решительный и готовый к бою был", – рассказал заместитель командира роты 28-й бригады Олег Штурипита.

Похоронили 21-летнего героя в Николаеве, на Аллее славы.

Александр Васильевич Аксенов родился 29 сентября 1982 года в Борисполе Киевской области.

На войне Александр – с 2018 года. Службу воин нес в составе 131-го отдельного разведывательного батальона. В последнее время был прикомандирован к 28 отдельной механизированной бригаде.

23 августа Александр погиб в Донецкой области. Жизнь его оборвала выпущенная российским снайпером пуля.

"Хочу извиниться перед матерью, что не смог уберечь ее сына. Он был воином от бога, надежным товарищем. Никогда не подводил, ни в бою, ни в отпуске. Это невосполнимая потеря для нашего взвода", – цитировали слова командира Аксенова, сказанные им на церемонии прощания с погибшим воином, журналисты одного из местных изданий.

Воину было 38 лет. Собственную семью создать он не успел. Дома его ждала только мама.

Вячеслав Павлович Питько родился 22 декабря 1972 года в городе Каменское Днепропетровской области.

Вячеслав защищал Украину с 2014 года. После нескольких лет на фронте попытался вернуться к мирной жизни – но ненадолго. Последний свой контракт подписал в июле 2019 года.

В День Независимости Украины около 7 вечера группа военнослужащих ВСУ, среди которых был и Вячеслав, попала под вражеский обстрел недалеко от оккупированного Донецка. Ранены были двое военных. Один из них – старший сержант Питько – получил особенно тяжелые повреждения: пуля прошила "броник", разорвала внутренние органы – и вышла навылет.

"Услышали какой-то шум, а затем сразу начались выстрелы со стороны противника. Это был не снайпер. Это были автоматические выстрелы", – вспоминал в разговоре с "Новинарней" побратим Вячеслава Сергей, находившийся рядом с Питько в момент ранения.

Он вспоминал: уже раненый, Вячеслав скомандовал "К бою!" и даже смог немного проползти по окопу. Однако в госпиталь его довезти не успели: по данным издания мужчина умер в ходе эвакуации – из-за ранения печени воин потерял слишком много крови.

Боевым и надежным называют Вячеслава те, с кем он воевал бок-о-бок. Питько всегда готов был идти в бой и не раз рисковал своей жизнью ради выполнения боевых задач или спасения побратимов. Так, однажды именно он спас жизнь защитнику Украины Александру Федорченко – вытащил его, раненого, из окружения врага, куда разведчики попали в ходе одной из операций.

Впоследствии Вячеслав погулял на свадьбе побратима и крестил его ребенка.

"Ты всегда, вспоминая 9 августа 2015-го, шутил. А я рыдала. И не понимала твоей защитной реакции. В тот день Саша пообещал, что, если выживете, ты побываешь на его свадьбе свидетелем и станешь крестным для наших будущих детей. Муж свои обещания сдержал... Ты обещал всегда быть рядом. А теперь тебя нет, я не могу принять это и смириться... Как нам тебя не хватает. Твоей лучезарной улыбки. Твоего оптимизма. Спасибо тебе за жизнь моего Саши. Спасибо, не оставил его на поле боя. Что готов был взорвать себя вместе с ним, чтобы не попасть в плен, когда силы были на исходе", – пронзительно написала после гибели Вячеслава жена спасенного им товарища Татьяна Драшко.

"Человек с большой буквы. Всегда помогал. Всем. Каждому, кто к нему обращался, он всем помогал. Говорят, война забирает лучших. Это о нем. Сто процентов. Он не любил говорить о семье. А мечтами делился. Мечтал после этой ротации заняться сельским хозяйством. Тепличку хотел себе сделать. Огурчики выращивать, помидорчики. Такой хозяйственный", – цитирует "Новинарня" воспоминания еще одного побратима погибшего, Алексея. Старшего товарища он называл по отчеству – "Павлович" или "Палыч".

Дома павшего героя не дождались жена и дочь, которой исполнилось 11 лет.

Андрей Викторович Выскребец родился 28 апреля 1982 года в Запорожье.

После школы Андрей окончил Запорожский строительный техникум и работал по специальности. А уже в 2015 году был мобилизован в ВСУ. Службу проходил в 26 артиллерийской бригаде.

Год отслужив по мобилизации, Андрей продолжил службу, заключив военный контракт с 55 отдельной артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь", где воевал старшим наводчиком. С 2019-го же служил по контракту в 74-м отдельном разведывательном батальоне – оператором противотанкового взвода огневой поддержки.

27 августа 2021 года, выполняя боевую задачу в Донецкой области, Андрей Выскребец попал под вражеский обстрел. Полученные в бою ранения стали для воина фатальными.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память настоящего воина, патриота, гражданина, отца, брата, сына. Он отдал свою жизнь за мир и покой Украины. Не мы развязали эту войну, но борьба продолжается и Бог забирает лучших. Я прошу прощения от руководства Вооруженных сил, командования Сухопутных войск за то, что мы не смогли сохранить его жизнь. История расставит все на свои места. Ради наших детей, нашего будущего мы должны пообещать, что мы сохраним память о хорошем солдате, воине, патриое", – цитировало слова временно исполняющего обязанности командующего оперативным командованием "Восток", бригадного генерала Владислава Клочкова агентство" Укринформ ".

"Этот парень был настоящим примером служения своему народу. Он проходил военную службу в Вооруженных силах начиная с 2015 года. Служил в 26-й, потом в 55-й артиллерийской бригаде и в конце своей службы он проходил службу в нашем 74 ОРБ. Все понимают, что в нашем батальоне служба не легкая, но он служил с честью, гордостью. Прошу прощения у его родственников. Простите нас, пожалуйста, за то, что мы не уберегли его. Он победил в этой войне", – привело издание слова заместителя командира воинской части А1035 по морально-психологическому обеспечению, подполковника Эдуарда Коровина, сказанные им на церемонии прощания с погибшим воином.

Дома Андрея ждала любимая жена, двое детей и сестра.

Александр Петрович Петраковский родился 4 июня 1988 года в Житомире.

Выходец из семьи военных, еще в юности Александр решил связать свою жизнь с армией. В 2009 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений". Небо манило к себе молодого парня еще до получения диплома: во время учебы в школе он посещал парашютный кружок и совершил более 100 прыжков с парашютом.

Когда началась война, Александр уже был капитаном и возглавлял группу спецназа Оперативного командования "Север" ВСУ. Побратимы прозвали его "Фартовый" – за почти мистическую способность оставаться незамеченным в сложных разведвыходах.

Но однажды удача Александру таки изменила.

20 июля 2014 года разведгруппа под его командованием обеспечивала прохождение колонны военной техники и добробата "Айдар" в окруженный противником Луганский аэропорт. Именно тогда разведчики обнаружили вражескую засаду недалеко от города Счастье и вступили с противником в бой. Это позволило украинским военным пройти в аэропорт запасным путем.

Однако сам Петраковский в ходе боя получил тяжелейшее ранение головы. За считанные минуты до этого он отдал свой кевларовый шлем одному из бойцов – и почти сразу получил осколок мины в голову. По воспоминаниям очевидцев, поступок Петраковского спас тому воину жизнь. Уже после боя солдат насчитал на шлеме 7 вмятин от осколков – и сказал "Если бы не командирский шлем, я бы уже не жил".

Несмотря на сложное ранение, тогда Петраковский продолжил командовать боем и даже вытаскивал раненых побратимов из-под огня. Однако сам так никогда и не вернулся к нормальной жизни.

"Последствия сражения стали для Александра Петраковского ужасными... Кома, десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация. Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Но смерть забрала его от нас... Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести", – написал на своей странице в Фейсбук Петр Ткачук, начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

За исключительное мужество, героизм и стойкость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины уже прикованный к постели Александр Петраковский в декабре 2014 года был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением Золотой Звезды. В июле 2018-го ему присвоено воинское звание "полковник".

Все эти годы за выздоровление Александра действительно боролись многие. Он проходил лечение в Львове, Польше, Израиле и США. Однако несгибаемый воин свою последнюю многолетнюю войну проиграл: 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, он умер.

Роман Андреевич Задорожный родился 9 июня 1994 года на Львовщине.

На войне в составе 24 ОМБр старший солдат Роман Задорожный провел почти 5 лет. Его жизнь оборвалась 30 августа. В этот день Роман вместе с побратимами заступил на боевое дежурство. Позиции украинских военных враг взялся обстреливать из ручных противотанковых гранатометов и разнокалиберных пулеметов. В результате обстрела рядом с боевым постом загорелась трава – и военнослужащие бросились тушить пожар, чтобы предотвратить большую беду.

"Для того, чтобы сделать невозможным дальнейшее возгорание позиции старший солдат Задорожный, вместе с другими военнослужащими, начал локализовать пожар и тушить пламя и именно в этот момент, во время перемещения военных от одного очага пожара к другому, боевики совершили прицельный обстрел из противотанковой управляемой ракеты, в результате чего Роман Андреевич получил ранения, несовместимые с жизнью", – написали побратимы воина на странице бригады в Facebook.

Павшему защитнику Украины было всего 27 лет.

Еще один военнослужащий в тот день получил ранения.

За годы службы Роман не раз демонстрировал свою смелость, ответственность и порядочность. Товарищи по службе утверждают: он был прирожденным воином, инициативным и надежным. Тем, с кем не страшно было пойти в опасный бой. Кому можно было без колебаний было доверить собственную жизнь.

Дома Романа ждали мама, братья и сестры. Жениться и стать отцом мужчина так и не успел.