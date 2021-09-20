ТикТокерша со Львовщины попала в скандал из-за видео с собаками: сравнила с войной за Украину

Во Львовской области ученица Новояворовского лицея оскандалилась из-за видео в ТикТок. Она сняла на камеру стаю собак, написав: "Пошли воевать за Украину".

Ролик вызвал недовольство пользователей сети. Из-за этого девочке прошлось снимать новое видео – уже с извинениями. Кадрами поделился местный Telegram-канал "Типовий Новояворівськ" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Несовершеннолетняя, по данным сообщества, учится в 9 классе. Первое видео она сняла из окна здания по улице Тараса Шевченко в своем населенном пункте.

"Пока в стране идет война, гибнут молодые ребята, молодежь шутит", – возмутился автор поста.

Видео дня

После волны критики школьница записала на камеру свои публичные извинения. Она назвала свое имя, заявила, что "позорит нацию, родителей и себя".

"Мне, честно, очень стыдно... Я не думала, что это так далеко зайдет. Я не думала, что видео распространят в паблике моего города", – сказала девочка.

Как рассказала TікТок-блогер, видео стало известным только спустя неделю после создания. За это время она за него "вообще забыла", но скандальную "шутку" увидели администраторы местного интернет-сообщества.

Она принесла искренние извинения и заявила, что больше подобного не повторит. "Потупила очень плохо, честно", – подытожила несовершеннолетняя.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в метро Киева компания подростков готовила "завтрак" посреди заполненного пассажирами вагона, используя в качестве емкости для молока и хлопьев самодельный экран у лица. Блогеры запачкали пол, и их поведение не понравилось одному из пассажиров. Он ударил участника съемок ногой.