В метро Киева блогеры устроили погром с молоком и хлопьями: пассажир решил "проучить" силой. Видео

В метро Киева компания подростков готовила "завтрак" посреди заполненного пассажирами вагона, используя для молока и хлопьев самодельный экран у лица. Блогеры запачкали пол, и их поведение не понравилось одному из пассажиров. Он ударил участника съемок ногой.

Роликом, снятым в вагоне столичного метрополитена, поделилось Instagram-сообщество "Х**вый Киев". Уточняется, что конфликт с TikTok-блогерами произошел на станции "Арсенальная" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На обнародованных кадрах видно, что компания парней устроила "экстремальные" съемки посреди толпы. Люди пытались отойти от подростков подальше.

Один из них стал на колени с прозрачным экраном-емкостью, куда другой парень наливал молоко и насыпал хлопья.

Несколько секунд спустя, видимо, начиная захлебываться или задыхаться, парень опрокинул "завтрак" прямо на пол и на ноги оператора, который снимал происходящее на камеру. Отметим, что позади все это время стоял еще один участник съемок. В его руках была картонка, очевидно, с рекламой и названием TikTok-страницы.

Рядом стоял мужчина в майке, который сделал молодым людям замечание, призвав прекратить устраивать бардак.

Его не послушали: емкость начали наполнять еще раз, после чего мужчина повис руками на поручнях, а ногой ударил в спину парня с экраном перед лицом.

Чем закончился конфликт – неизвестно. Видео на этом моменте прервалось.

Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия!

Добавим, что многие пользователи сети раскритиковали блогеров за их выходку и стали на сторону мужчины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на борту самолета произошла комичная ситуация, которую блогер решил запечатлеть на видео. Пассажир, который сидел позади мужчины, положил свою босую ногу на подлокотник, однако вскоре он отказался от этой идеи. Совет от блогера, что делать в подобных ситуациях, набрал более 5 млн просмотров.