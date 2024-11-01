'Те же яйца по 17, только в профиль': военный раскритиковал ДОТ за плохую еду

Государственный оператор тыла (ДОТ) не стал той структурой, которая способна навести порядок в поставках для войск продовольствия и других необходимых вещей, убежден боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов.

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Он уверен, что причина кроется в том, что поставки для нужд ВСУ снова доверили "хорошим ребятам".

"Вот такой "хороший парень" Арсен Жумадилов, руководитель ДОТ, дает интервью, в котором буквально говорит о том, что процесс контроля качества урегулирован", – пишет Сазонов.

Подобное заявление со стороны Жумадилова удивило военного, так как двумя неделями ранее тот же Жумадилов говорил, что ДОТ вообще не имеет полномочий контролировать качество. И в том же интервью глава ДОТ заявил, что даже в киевских супермаркетах встречаются некачественные овощи и фрукты.

"Очевидно, что Жумадилов так и не понял разницы между заходящим в магазин покупателем и военным, сидящим в окопе. В магазине можно либо не покупать продукты, которые не нравятся, либо можно пожаловаться или потребовать возврата денег. Как этот процесс представляет себе Жумадилов, если речь идет о военном на фронте?", – возмутился военный.

Его также задело заявление одной из активисток, посоветовавшей в случае некачественного питания писать ей "в личку".

"Вы серьезно? Я должен жаловаться неизвестно кому и заходить через черный вход? Какая классная система контроля качества! Просто нет слов", – пишет боец.

На фоне скандалов со шприцами в мясе военный приходит к выводу, что "ДОТ не способен с этим ничего поделать, потому что просто не умеет, не может и даже не хочет".

Сазонов уверен, что такое положение вещей связано с тем, что "ДОТ до сих пор создает такие условия для поставщиков, что нормальные компании даже не подходят к госзакупкам. И виноват кто угодно, но не ДОТ и не Жумадилов".

Он также напомнил, что ДОТ создавали именно для того, чтобы устранить прямые контракты с поставщиками и проводить закупки через Прозорро.

"Что мы видим теперь? То же самое. ДОТ часто прибегает именно к такой мутной схеме",– отмечает военнослужащий.

Он также предостерегает по поводу возможного объединения ДОТ и Агентства оборонных закупок и передачи новой структуры под контроль Жумадилова.

"Страшно представить, что будет с закупкой оружия", – отмечает боец.

Напомним, недавно сообщалось, что ДОТ Арсена Жумадилова прибегает к ручному распределению контрактов и избирательно устраняет неудобных поставщиков, передавая договоры удобным.