Таксист и бабушка с внучкой были почти соседями: новые детали смертельного ДТП с фурой в Харькове

Водитель такси и бабушка с маленькой внучкой, которые погибли из-за ДТП с грузовиком на въезде в Харьков, были практически соседями. Мужчина не раз подвозил этих людей. А сама авария произошла недалеко от их дома.

OBOZREVATEL пообщался с женой погибшего водителя, новые подробности трагедии читайте в материале.

Окружная дорога в Харькове, 25 ноября. Огромная фура, груженная жмыхом, промчалась на красный свет, столкнулась с автомобилем и перевернулась. Прицеп упал на левый бок, прямо на встречную полосу, где как раз стояло такси с пассажирами. Грузовик придавил людей, не оставив шансов выжить.

Погибшими оказались 3-летняя Алиса, ее 49-летняя бабушка Алла Л. и 49-летний водитель Алексей Пихтуров.

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Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, экспертиза показала, что 41-летний водитель фуры был под действием наркотиков. Его взяли под стражу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть нескольких человек. Виновному грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

О смерти водителя такси Алексея сообщил его родной брат, который работает в этой же службе "30-40".

"У меня не было никакого предчувствия. В тот день он позвонил днем и сказал, что заедет пообедать. Я накрыла на стол, он пришел, поел. У него было хорошее настроение. На прощание сказал: "Спасибо за обед, я побежал". И все, больше я его не видела и не слышала", – рассказывает OBOZREVATEL супруга погибшего мужчины Лариса.

По ее словам, Алексей давно работал в этой службе такси. "Сначала ездил на своем авто, а примерно два года назад уже пересел на автомобиль этой службы. Он всегда был очень аккуратным водителем, никогда не превышал скорость, он большой умничка у нас", – говорит женщина.

В морге Лариса встретила Лену – маму погибшей девочки Алисы. Она рассказала, что сама посадила в такси свою дочь и ее бабушку. Сам Алексей узнал этих людей и отметил, что уже подвозил их.

"Он сказал, что, мол, мы живем в соседних домах, я в 6-м, а вы в 8-м: "Не переживайте, я их довезу". Вот так все и случилось", – вспоминает супруга таксиста.

У Алексея осталась 9-летняя дочь, которая сейчас ходит в 4-й класс. В школе девочку окружили заботой, благодаря учительнице девочка чувствует себя там комфортно, ей не напоминают о трагедии.

"Мой муж очень хороший папа, самый лучший. Он сильно любил дочь, баловал, много планировал сделать для нее в жизни", – цитирует Ларису ее адвокат Евгений Мельниченко.

Женщина пока не знает, как они дальше будут жить. Алексей был главным кормильцем в семье, а у жены только минимальная зарплата. Также у нее есть пожилая мама, которой тоже нужно помогать.

Также адвокат передал слова мамы погибшей девочки, Лены Рябчиковой: "Это любовь всей моей жизни, моя белочка Алиса, ей было три года. Она была умной, веселой, любила свой детский сад. В садике говорили, что это единственный ребенок, который думает, а потом осознанно отвечает на вопрос. Она любила, чтобы ей читали книжки, сама сочиняла сказки".

Маме Лены (бабушке Алисы) было 49 лет. "Она была очень позитивным человеком. Она была не только мамой, но и другом. Свою внучку боготворила, говорила, что это ей подарок на день рождения", – рассказывала женщина.

Семья очень тяжело переносит потерю родных людей.

"Моя родненькая кровиночка, любимая внученька. Солнышко уже не светит в наши окошки, и небо тоже плачет по тебе и Аллочке. Вся веселая и счастливая семья молчит, плачет, кричать до небес уже нет даже сил!" – написала вторая бабушка Алисы.

Как рассказал OBOZREVATEL адвокат родных погибших Евгений Мельниченко, водитель фуры работал в компании, которая заготавливает растительное масло в Запорожской области.

"Компания богатая, они в сутки перерабатывают 500 т подсолнуха на своем заводе. Но что касается их водителя, который совершил такое страшное ДТП, то они считают, что они тут ни при чем. Хотя ведь они должны были смотреть, кого берут на работу. Звонили родственники водителя, говорили, что он хороший человек, мол, пахал. Они не знали, что он употребляет наркотические вещества", – говорит адвокат.

У водителя, который устроил ДТП, также есть сын, ему всего 13 лет.

Напомним, по официальным данным Патрульной полиции, в Украине за первые 10 месяцев текущего года произошло более 16 тысяч аварий, в которых погибли 340 человек и еще более 2,6 тысячи получили травмы.