Сырский отправил проверку в 59-ю бригаду из-за скандала по поводу больших потерь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправил комиссию в зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Цель поездки – проверка ситуации и выяснение обстоятельств недавних потерь среди личного состава.

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Об этом сообщили в Telegram Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что в 59 бригаду поедет комплексная рабочая группа во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, скандал с 59-й бригадой назревал уже некоторое время. Военные начали жаловаться на некомпетентность и беззаконие со стороны командования и, в частности, комбрига Богдана Шевченко.

14 июля парамедик Екатерина "Пташка" Полищук, защищавшая "Азовсталь" в Мариуполе и прошедшая российский плен, публично раскритиковала Шевчука и попросила проверить его решения и приказы. В то же время офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий встал на защиту командира, заявив, что для подобных выводов "нужно иметь какие-либо основания".

Военнослужащая обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к верховному главнокомандующему. Она призвала инициировать служебную проверку "по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава; действий, повлекших гибель большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей; эгоизма, слепого карьеризма; устранение всех несогласных командиров; угнетение боевого духа и унижение личного состава полным равнодушием к основной цели военнослужащих".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июля в городе Долина Ивано-Франковской неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего Игоря Батога. Защитник приехал домой в отпуск и через две недели должен возвращаться на службу.

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