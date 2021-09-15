Сын Чорновила о версии гибели отца: его могли убить кастетом, но следствие молчит

Тарас Чорновил, сын погибшего в 1999 году политика Вячеслава Чорновила, считает, что отца действительно могли убить кастетом, как про это заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша. Такая версия ранее уже озвучивалась, но следствие ее не прокомментировало, утверждает Чорновил-младший.

Об озвученной Голомшей информации сын лидера "Народного руху України" высказался в комментарии "Суспільному". Он сказал, что слова бывшего замгенпрокурора соответствуют действительности, хотя тот и не сообщил ничего нового.

По словам Чорновила, данные о том, что его отца вместе с водителем якобы убили ударами кастета по голове (в противовес официальной версии о ДТП), "старые".

"Все почему-то решили, что это нoвая инфoрмация. Но ей уже около 20 лет... О ней былo тысячи интервью, тысячи комментариев, об этoм на всех телеканалах были сoтни материалов", – отметил сын погибшего политика.

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Он уточнил: такая версия родилась после изучения фотоматериалов во время одной из повторных экспертиз. При первом исследовании тела следы от ударов на голове описаны не были.

"На самoм деле, это неоднoзначная фраза (о кастете, – ред.), и мы с господином Голомшей это обсуждали и в следствии, и в суде", – сказал Чорновил.

Он сообщил, что на повторной экспертизе эксперт указал на следы на черепе политика. Специалист настаивал, что такие повреждения нельзя объяснить аварией.

"Он считал, что они напоминают, по его данным, на то, по голове ударили кастетами. Действительно, такие удары не характерны для аварии, но следствие ни одного ответа на его заявления, его особое мнение, не дало", – рассказал Чорновил.

Он добавил, что ответа на вопрос, откуда появились именно такие повреждения, нет.

Напомним: Голомша сообщил, что Вячеслав Чорновил якобы был убит четырьмя ударами кастета в затылок. Такая же судьба постигла и его водителя, который управлял автомобилем Toyota.

Как ранее писал OBOZREVATEL, лидер "Народного руху України" Вячеслав Чорновил погиб 22 года назад, 25 марта 1999-го, при странных обстоятельствах. Официально – в автокатастрофе недалеко от Борисполя. Это произошло за несколько месяцев до президентских выборов.