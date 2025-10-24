Связал руки и закрыл рот тряпкой: в Одесской области мужчина похитил 10-летнего мальчика из-за 'оскорбления', делом занялась полиция

В Одесском районе мужчина незаконно удерживал 10-летнего мальчика, связал его и поместил в багажник автомобиля. За содеянное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

О происшествии сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. По данным правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад в одном из сел Одесского района.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 10-летнего сына незаконно удерживал 55-летний односельчанин. По данным следствия, мужчина узнал от 11-летней девочки, которой занимается, что парень якобы ее ударил, после чего разыскал "обидчика" на улице.

Злоумышленник силой посадил мальчика в багажник автомобиля, связал руки пластиковой стяжкой, закрыл рот тряпкой и несколько раз ударил по лицу. Затем он отвез ребенка на окраину села, где провел "беседу", после чего вернул обратно.

Судебно-медицинские эксперты устанавливают характер и степень телесных повреждений, нанесенных мальчику. Полиция задержала мужчину и изъяла у него автомобиль.

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы малолетнего с причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

