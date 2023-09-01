Своей вины не признал: суд избрал меру пресечения фитнес-тренеру из Полтавы, оскорблявшему военных. Фото и видео

Суд в Полтаве 1 сентября избрал меру пресечения для полтавского фитнес-тренера Романа Заволоки. Он проведет за решеткой 60 суток.

Видео дня

Об этом сообщает "Общественное". Сам Заволока не признал своей вины в оскорблениях военнослужащих.

По данным "Общественного", 1 сентября Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения для фитнес-тренера Романа Заволоки. На днях его задержали за оскорбления в адрес военнослужащих и то, что он плюнул у одного из сотрудников военкомата.

Согласно решению судьи Анатолий Савченко, Заволока проведет под стражей 60 суток.

Именно о такой мере пресечения ходатайствовали прокуроры Станислав Мисюра и Григорий Гринь. В свою очередь адвокат Заволоки, которая, по данным "Общественного", просила не называть ее фамилию и не показывать лицо, ходатайствовала перед судом об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Сам подозреваемый в зале суда своей вины не признал, он заявил, что якобы пытался бороться с коррупцией и "защищал" получивших ранения защитников, ныне работающих в ТЦК.

"Я ненавижу страну-агрессора, которая начала эту войну. И я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, берущих с войны пострадавших парней, получивших ранения, контузии. И вместо того, чтобы сделать им выплату и посадить дома они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно", – заявил подозреваемый.

Напомним, полтавчанин Роман Заволока в центре областного центра конфликтовал с представителями ТЦК и СП и оскорблял их.

Он также обозвал "придурком" и плюнул в одного из военных, Александра Мацько, год назад подорвавшегося на мине на Харьковском направлении и получившего контузию, ожоги и травмы ног. Со второй группой инвалидности Мацько приняли на работу в ТЦК.

Во время инцидента Заволока обвинял украинских защитников в том, что они якобы виновны в развязывании войны РФ против Украины.

По данным следствия, 27-летний Заволока снимал свои действия на камеру и публиковал в соцсетях с целью дискредитации украинских защитников.

"Фигурант в общей сложности распространил около 70 публикаций, дискредитирующих военнослужащих, осуществляющих меры по обеспечению сдерживания вооруженной агрессии РФ", – констатировали в Национальной полиции Украины.

Среди тех, кого оскорблял фитнес-тренер – работники Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, выполнявшие свои обязанности. Кроме того, по словам пресс-секретаря Полтавской областной прокуратуры Людмилы Иващук, вечером 29 августа во время проверки документов он еще и нанес повреждения одному из полицейских.

В СБУ отметили, что после случая, когда Заволока снимал на видео собственные провокации, нецензурные высказывания в адрес украинских военнослужащих и заявления, что они якобы виновны в решении войны России против Украины и "убивают людей за деньги", он пытался скрываться, однако в конце концов, был задержан 29 августа. Во время задержания Заволока оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

СБУ на основании собранных материалов сообщила Заволоке о подозрении по двум статьям: ч.1 и 2 статьи 435-1 ― "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и "Изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащего", а также ч. 2 статьи 345 ― "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет, или тот же срок за решеткой.