В Полтаве задержан фитнес-тренер, который оскорблял военных и устраивал провокации. Фото

В центре Полтавы задержали фитнес-тренера и блогера Романа Заволоку, который устраивал провокации и оскорблял военных, которые раздавали повестки. Во время задержания 27-летний мужчина противостоял правоохранителям.

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Об этом сообщили СБУ в комментарии изданию OBOZREVATEL. Блогера задержали 29 августа у заведения "Дом кофе" на улице Соборности в Полтаве.

По фотографии с места происшествия видно, что мужчина сопротивлялся правоохранителям, в связи с чем он травмировался. Как отмечается, это было совместное задержание спецподразделения полиции "КОВД" и Службы безопасности Украины.

"Это совместная работа СБУ и Нацполиции, ему светит до 8 лет", – сообщили в СБУ.

Вскоре ему должна быть избрана мера пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве местный блогер и фитнес-тренер Роман Заволока систематически оскорблял военных, раздававших повестки на улицах города, и снимал их разговор на камеру. В частности, недавно он плюнул, показал средний палец и обозвал "придурком" ветерана войны Александра Мацько. Недавно на видео блогера отреагировали в полиции. Против Романа Заволоки возбуждено уголовное производство по ч. 2 статьи 296 по факту хулиганства.

Ранее сообщалось, что в Буковеле отдыхающий набросился на военного – боевого медика, которого государство направило на реабилитацию. Защитник Украины приехал из Бахмута. "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?" – заявил мужчина.

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