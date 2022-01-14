Свидетелями расправы стали двое детей: на Черкасчине мужчина убил бывшую супругу. Детали трагедии
В Черкасской области 39-летний мужчина жестоко убил свою бывшую сожительницу, нанеся ей несколько ударов ножом в живот. Свидетелями преступления стали двое маленьких детей 24-летней женщины.
Как пишут "Факты", она, вся в крови, успела прибежать к своей тете и назвать имя преступника. Пострадавшую госпитализировали, однако она умерла на реанимационном столе.
Примечательно, что мужчина даже не думал бежать с места преступления – он улыбался и говорил, что, если бывшая выживет, он "все равно ее добьет".
Как рассказали медики, женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, с поврежденным правым легким и диафрагмой. Травмы были не совместимы с жизнью.
В ближайшее время соцслужбы примут решение об опеке над ее детьми – 5-летним мальчиком и 2-летней девочкой.
При этом журналисты выяснили, что злоумышленник уже был судим. Также он систематически угрожал погибшей расправой, избивал ее даже во дворе в присутствии соседей.
Женщина выгнала сожителя из своего дома, когда он начал злоупотреблять алкоголем и избивал ее во время беременности. После этого он даже поджег дом, где она жила вместе с детьми. Причем младшая девочка является его дочерью.
На данный момент злоумышленник задержан, против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ . Ему грозит не больше десяти лет заключения.
Напомним: ранее в Хмельницком 42-летнего мужчину приговорили к пожизненному тюремному заключению за убийство сожительницы и ее дочери. Соответствующее решение суд вынес 22 декабря.
Известно, что злоумышленник застрелил 30-летнюю гражданскую жену. А через два дня он забрал у бабушки 10-летнюю дочь убитой, вывез ее в Хмельницкую область, где вместе со своей любовницей задушил ребенка. Тело девочки нашли через месяц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 37-летней Габриэлы в Ужгороде. Но реальной причиной страшного преступления на самом деле могли стать не любовные отношения, а имущество убитой;
В Одесской области в рождественскую ночь23-летний парень убил своего отца. Сын ударил его в живот ножом.