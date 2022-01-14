Свидетелями расправы стали двое детей: на Черкасчине мужчина убил бывшую супругу. Детали трагедии

В Черкасской области 39-летний мужчина жестоко убил свою бывшую сожительницу, нанеся ей несколько ударов ножом в живот. Свидетелями преступления стали двое маленьких детей 24-летней женщины.

Как пишут "Факты", она, вся в крови, успела прибежать к своей тете и назвать имя преступника. Пострадавшую госпитализировали, однако она умерла на реанимационном столе.

Примечательно, что мужчина даже не думал бежать с места преступления – он улыбался и говорил, что, если бывшая выживет, он "все равно ее добьет".

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Как рассказали медики, женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, с поврежденным правым легким и диафрагмой. Травмы были не совместимы с жизнью.

В ближайшее время соцслужбы примут решение об опеке над ее детьми – 5-летним мальчиком и 2-летней девочкой.

При этом журналисты выяснили, что злоумышленник уже был судим. Также он систематически угрожал погибшей расправой, избивал ее даже во дворе в присутствии соседей.

Женщина выгнала сожителя из своего дома, когда он начал злоупотреблять алкоголем и избивал ее во время беременности. После этого он даже поджег дом, где она жила вместе с детьми. Причем младшая девочка является его дочерью.

На данный момент злоумышленник задержан, против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ . Ему грозит не больше десяти лет заключения.

Напомним: ранее в Хмельницком 42-летнего мужчину приговорили к пожизненному тюремному заключению за убийство сожительницы и ее дочери. Соответствующее решение суд вынес 22 декабря.

Известно, что злоумышленник застрелил 30-летнюю гражданскую жену. А через два дня он забрал у бабушки 10-летнюю дочь убитой, вывез ее в Хмельницкую область, где вместе со своей любовницей задушил ребенка. Тело девочки нашли через месяц.

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