Суслова – о похищении ребенка в Киевской области: призываю министра МВД взять расследование под личный контроль
Лидер Женского движения "За будущее", правозащитница Ирина Суслова призвала министра внутренних дел Дениса Монастырского взять под личный контроль расследование случая похищения малолетнего ребенка в Броварском районе Киевской области.
Так она прокомментировала ситуацию с похищением трехлетнего сына жительницы Киевской Юлии Старцевой, которая обратилась к ней за помощью. По словам Сусловой, полиция будет тщательно расследовать инцидент, а Женское движение, со своей стороны, продолжит работать над изменениями в законодательстве о введении уголовной ответственности за незаконное изменение места жительства ребенка одним из родителей без ведома другого.
"Нормально ли, когда чужие люди похищают ребенка у матери и вывозят его в неизвестном направлении? Хуже всего в этой истории то, что ребенок, который имеет проблемы со здоровьем, из-за безответственный действий лиц, которые его похитили, получил дополнительный стресс и психологическую травму", – написала Суслова в своем Facebook.
"Я призываю полицию Киевской области тщательно и объективно расследовать обстоятельства этого дела, а министра внутренних дел – взять расследование под личный контроль. А нам всем снова следует вернуться к определению термина "похищение ребенка" в законодательстве и введение уголовной ответственности за подобные действия", – добавила она.
12 сентября группа неизвестных мужчин похитила трехлетнего мальчика из дома его матери, Юлии Старцевой, в коттеджном городке "Новая Богдановка". Судя по видео с камер наблюдения, ребенка они затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. По свидетельству очевидцев, по дороге машину заменили на другую. В причастности к похищению потерпевшая подозревает отца ребенка. Сейчас матери не известно, где находится ее сын.
Полиция Киевской области подтвердила факт участия посторонних лиц в процессе лишения общения сына с матерью.