Судья Верховного суда проживает в коттедже в Киеве за 18 млн грн, записанном на тещу – Bihus.Info

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины Игорь Дашутин, вероятно, живет в незадекларированном дорогом доме в коттеджном городке в Киеве. Официально дом осенью 2023 года приобрела его теща.

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Ранее местом жительства семьи Дашутина была квартира в элитном столичном жилом комплексе: она была оформлена на мать судьи. О том, как живет Дашутин, в декларации которого нет ни недвижимости, ни автомобилей, рассказали журналисты-расследователи Bihus.Info.

Пост судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины Игорь Дашутин занимает с 2019 года. До этого он работал судьей в городе Сумы.

Если верить декларациям Дашутина и его жены Анны, у обоих нет имущества: они не владеют ни недвижимостью, ни автомобилями. В то же время пользуются тем, что принадлежит родственникам.

Так, в своей последней декларации Дашутин указал, что живет с женой в квартире в Киеве, записанной на его мать. Эта квартира площадью в 190 кв. м расположена в одном из столичных ЖК бизнес-класса. Квартиру мать Дашутина приобрела в октябре 2020 года, и туда, указано в расследовании, сразу же заехал судья с семьей.

Впрочем, говорится в расследовании, на протяжении последних недель автомобили, на которых ездят Игорь и Анна Дашутины, регулярно появляются в коттеджном городке в Киеве. Так, судья оттуда каждое утро ехал на работу, а вечером возвращался туда же.

Этот дом приобрела теща Дашутина, Оксана Лящева, в сентябре 2023 года. Журналисты добавляют, что стоимость подобных домов в этом коттеджном городке сейчас стартует от 18,5 млн грн.

Расследователи Bihus.Info поинтересовались у Дашутина, не сменил ли он место жительства. Тот ответил: с женой, мол, навещает в коттеджном городке тещу.

"Сейчас мы с семьей переезжаем в коттеджный городок, иногда приезжаем, а в чем вопрос?" – заявил судья, добавив, что жить якобы продолжает в квартире матери.

При этом, как отметили в Bihus.Info, недавно эта квартира была выставлена на сайтах по продаже недвижимости.

"Правда, по странному стечению обстоятельств, объявление исчезло, как только журналисты обратились за комментарием к Дашутину", – отметили расследователи.

Что касается автомобилей, то Дашутин ездит на новом Volkswagen Arteon: авто пока на него не оформлено, ведь находится в лизинге.

А вот супруга судьи ездит на Audi Q8 2024 года выпуска: в апреле этого года автомобиль в салоне приобрела мать Дашутина.

"Если это будет за пределами 180-дневного срока, конечно мы ее будем вносить, хотя я лично и моя жена также в основном пользуемся моим авто. Нам два и не нужно, потому что возможности такой нет – удерживать два автомобиля", – заявил Дашутин в комментарии Bihus.Info.

Интересно, что Дашутин уже попадал в поле зрения журналистов – в частности, перед началом работы в Верховном суде.

Так, 24 канал в феврале 2019 года писал, что в 2016 году Дашутин задекларировал заниженные доходы от продажи двух автомобилей. Toyota Camry он якобы продал за 15 тысяч гривен, Ford Mondeo – за 8 тысяч гривен.

"В том же году Дашутин приобрел новую Toyota Camry, но не задекларировал "подаренные" родственниками 400 тысяч гривен на это приобретение. На собеседовании судья сказал, что не считает это подарком, хотя раньше сам писал научно-практический комментарий к антикоррупционному законодательству, где признавал подобные средства подарком", – говорилось в материале.

Также 24 канал утверждал, что в 2017 году "Дашутин передал находящийся на балансе Сумского районного суда служебный Mitsubishi Pajero своему другу – председателю Хозяйственного суда Александру Коваленко. Последний поехал на этом авто на встречу, где был задержан при получении 26 тысяч долларов взятки".

"Судья Дашутин еще угрожал журналистке, которая должна была вести аудиозапись судебного заседания, чем прямо нарушил принцип гласности и открытости, а также скрывал в декларации добродетели факты нарушения правил дорожного движения", – отмечалось в публикации 24 канала.

Напомним, в начале октября стало известно, что СБУ отменила судье Верховного суда Владимиру Кравчуку допуск к государственной тайне. С подачи Службы безопасности Украины он был отстранен от рассмотрения дел физических и юридических лиц, находящихся под санкциями.

Кравчук председательствовал на заседании, по итогам которого в июне 2024 года коллегия судей КАС удовлетворила иск ООО "Пробайк Плюс" и признала противоправным указ президента Украины от 21 апреля 2021 года относительно введения санкций против этой компании. Внесение ее в санкционный список инициировала СБУ, компания, по данным следствия, была причастна к контрабанде товаров к "ЛДНР" и финансированию терроризма.