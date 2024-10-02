СБУ отменила судье Верховного суда допуск к государственной тайне: в чем причина и почему решение назвали прецедентом

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и член Совета судей Украины Владимир Кравчук лишился доступа к государственной тайне. С "подачи" Службы безопасности Украины он был отстранен от рассмотрения дел физических и юридических лиц, находящихся под санкциями.

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Об этом сообщила Судебно-юридическая газета. Речь идет о деле по иску ООО "Пробайк Плюс", которое находилось на рассмотрении с 2021 года. Предприятие просило признать противоправным и упразднить Указ Президента Владимира Зеленского от 21 апреля 2021 года о применении против него санкций на 3 года.

Инициировала ограничения в отношении ООО Служба безопасности Украины. Следователи выяснили, что компания была связана с контрабандой товаров к "Л/ДНР" и финансированием терроризма, поэтому обратились с соответствующей просьбой в СНБО.

В июне 2024 года коллегия судей КАС ВС удовлетворила иск ООО "Пробайк Плюс" в полном объеме и сочла указ президента противоправным. Однако СБУ обжаловала решение в Большую Палату Верховного Суда, которая пока не постановила окончательного решения в споре.

А вот председательствовавшего на заседании судью Владимира Кравчука отстранили от рассмотрения "санкционных" дел. 16 сентября 2024 года СБУ отменила допуск судьи Владимира Кравчука к государственной тайне, а затем председатель Верховного Суда Станислав Кравченко прекратил и его доступ к информации со степенью секретности.

Кравчук прокомментировал ситуацию, указав на риски: "Коллеги могут воспринять лишение меня допуска к государственной тайне как наглядную демонстрацию СБУ влияния на судью, как предостережение опрометчивым судьям. Если не устранить эти риски, может случиться так, что в составе Верховного Суда будет создана коллегия из приверженных СБУ судьям, которым и будет предоставлен (продолжен) допуск к государственной тайне".

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