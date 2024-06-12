Судья Львов, который имеет паспорт РФ, проиграл апелляцию по восстановлению на должности в Верховном суде

В среду, 12 июня, Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию судьи Богдана Львова, у которого нашли российский паспорт. Он хотел, чтобы его восстановили в штате Верховного суда, а также начислили заработную плату за вынужденное время прогула.

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Об этом сообщил фонд DEJURE и журналист-расследователь проекта Радио Свобода "Схемы" Георгий Шабаев. "Гражданин России Богдан Львов проиграл апелляцию! Победа общества. Победа государства!" – написал последний.

Коллегия судей при председательстве Андрея Кучмы подтвердила законность увольнения Львова на основании письма СБУ о наличии у судьи гражданства РФ. Таким образом было принято решение в пользу Украины, а не России.

"Приветствуем такое решение: это важный прецедент, который может быть использован в аналогичных кейсах. Впрочем, победа не окончательная – Богдан Львов еще может подать кассационную жалобу, а также он уже обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по этому вопросу", – отметили в DEJURE.

Там пообещали, что будут и дальше следить за этим делом.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у судьи Богдана Львова российского гражданства. Информацию о судье обнаружили в реестрах страны-агрессора.

После этого тогдашний председатель Верховного суда Всеволод Князев исключил из штата судью Богдана Львова, но в декабре 2023 последний успешно обжаловал это решение.

Позже стало известно, что Верховный суд будет обжаловать решение Киевского окружного административного суда о возобновлении на должности судьи Богдана Львова.

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