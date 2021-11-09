Судья Черниговского админсуда погорел на взятке: во время задержания получал второй транш. Фото

На Черниговщине с поличным разоблачили судью, который просил взятку за вынесение решения в пользу истца. Он получил деньги двумя траншами.

Речь идет о судье Черниговского окружного административного суда, его задержали во вторник, 9 ноября, передает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Как отмечается, сначала служитель Фемиды получил авансом семь тысяч долларов ( до вынесения решения), а по факту договоренности должен был получить еще 13 тысяч долларов. Его задержали на получении второго транша.

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Судья задержан в порядке ст. 208, ст. 482 УК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Разоблачение состоялось детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию руководителя одного из отделений Госбюро расследований. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.370 Уголовного кодекса (провокация взятки).