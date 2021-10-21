СБУ задержала в Киеве одного из начальников отделения ГБР. Фото и первые подробности

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Расследования
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СБУ задержала в Киеве одного из начальников отделения ГБР. Фото и первые подробности

В четверг, 21 октября, в центре Киева сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию руководителя одного из отделений Госбюро расследований. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.370 Уголовного кодекса (провокация взятки).

Об этом сообщили на сайте правоохранительного ведомства. Задержание произошло прямо рядом с кафе, где сотрудник ГБР вместе с подчиненным якобы и передавал деньги с противозаконной целью.

В то же время, согласно сообщению Telegram-канал "Монастырь", задержанными оказались начальник отдела главного оперативного управления в центральном аппарате Р. и его подчиненный оперативника Б. Их поймали "на горячем" якобы при передаче взятки в размере $5000 для Львовской областной прокуратуры.

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Спецоперация в Киеве .
Задержание сотрудника ГБР.

Оба задержанных ожидают решения суда по мере пресечения на время ведения следственных действий. Их непосредственное начальство временно отстраненно от работы.

Согласно инкриминируемой статье, подозреваемым в провокации во взятке, грозит до пяти лет лишения свободы.

Место инцидента.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области был задержан сотрудник российской спецслужбы, который проходил военную подготовку на Донбассе.

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