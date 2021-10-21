СБУ задержала в Киеве одного из начальников отделения ГБР. Фото и первые подробности

В четверг, 21 октября, в центре Киева сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию руководителя одного из отделений Госбюро расследований. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст.370 Уголовного кодекса (провокация взятки).

Об этом сообщили на сайте правоохранительного ведомства. Задержание произошло прямо рядом с кафе, где сотрудник ГБР вместе с подчиненным якобы и передавал деньги с противозаконной целью.

В то же время, согласно сообщению Telegram-канал "Монастырь", задержанными оказались начальник отдела главного оперативного управления в центральном аппарате Р. и его подчиненный оперативника Б. Их поймали "на горячем" якобы при передаче взятки в размере $5000 для Львовской областной прокуратуры.

Видео дня

Оба задержанных ожидают решения суда по мере пресечения на время ведения следственных действий. Их непосредственное начальство временно отстраненно от работы.

Согласно инкриминируемой статье, подозреваемым в провокации во взятке, грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области был задержан сотрудник российской спецслужбы, который проходил военную подготовку на Донбассе.