Судебная война за долю Игоря Еремеева разгорелась с новой силой: вдова и дети 7 лет не могут получить наследство в группе 'Континиум'

Семья покойного нардепа Игоря Еремеева уже семь лет судится за его наследство с бывшими партнерами мужчины. Причиной волокиты является 25% доля Еремеева в группе "Континиум". Эта холдинговая компания владеет сетью АЗС WOG, молочным и девелоперским бизнесом.

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Сейчас наследство бизнесмена составляет почти $80 млн, а судебная война за него разгорелась с новой силой. Об этом пишет Forbes.

В начале 2022-го дети погибшего (15-летняя София и 27-летний Роман) вышли из состава бенефициаров ключевых компаний "Континиума". После этого владельцами WOG являются Степан Ивахов и Сергей Лагур, у них по 50% бизнеса, свидетельствуют данные YouControl.

Соглашение о выкупе частиц детей согласовал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). А судебный процесс на Британских Виргинских островах был остановлен.

"Осенью 2022 Роман и София должны были получить значительные денежные выплаты от R&S Trust", – отметили Лагур и Ивахов. Топ-менеджер компании WOG тоже говорит, что спор за сеть АЗС урегулировали, а Роман и София получили миллионы долларов компенсации.

В то же время сам сын Еремеева Роман ответил, что семья бизнесмена не имеет никакого отношения к продаже компании WOG. При этом он не сказал, получил ли деньги за WOG, и не стал раскрывать другие детали, ведь, по его словам, суд еще продолжается.

Вдова Еремеева Татьяна заявила, что ни она, ни ее дети не могут получить деньги, пока судебный процесс не закончился. Она оспорила решение АМКУ, однако нарушений обнаружено не было.

Юристы говорят, что обе стороны в этом случае могут говорить правду: выплаты детям Еремеева могут быть заблокированы из-за судебных споров.

"Фактически это означает, что судебный спор между вдовой Еремеева и его бизнес-партнерами не дает детям получить наследство", – говорится в статье.

В частности, в Шевченковском суде с 2017 года рассматривают дело о завладении имуществом семьи Еремеева. Его до сих пор расследуют, при этом многие документы были утрачены, следователи не осуществили международные запросы, а допросы ряда лиц провести не удается.

"Еще один судебный процесс возобновился в ноябре после остановки в феврале. В суде Британских Виргинских островов семья Еремеева добивается признания ликвидации траста как фиктивного", – пишет Forbes.

Вдова Еремеева говорит, что за шесть лет волокиты оппоненты не предоставили суду никаких доказательств законности создания траста. Она ожидает скорой победы по этому делу.

Юрист Еремеевых Андрей Наход сказал, что семья бизнесмена сочтет своей победой компенсацию за все его активы стоимостью на 2015 год, компенсацию за потерянную выгоду и судебный процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель депутатской группы "Воля народа" нардеп Игорь Еремеев, который получил травму, упав с коня, скончался в больнице в августе 2015 года.

После этого мы писали о том, что бывшие партнеры покойного нардепа пытаются выбросить его наследников из бизнеса.

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