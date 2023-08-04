Судье из Одессы объявили подозрение: брал взятки за принятие 'нужных' решений. Фото и видео

В пятницу, 4 августа, судье Приморского районного суда Одессы сообщили о подозрении в коррупции. Он должен был передать своей коллеге деньги, чтобы она приняла нужное решение по делу об административном правонарушении, а также намеревался забрать себе часть неправомерной выгоды за посредничество.

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Об этом сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Судье сообщил о подозрении прокурор САП при участии детективов НАБУ.

"Кроме того, САП и НАБУ сообщили об изменении ранее сообщеного подозрения адвокату, совместно с которым действовал судья Приморского райсуда Одессы", – говорится в сообщении.

Схема, организованная адвокатом, была разоблачена 19 июня этого года – его поймали во время получения взятки. Он, по версии следствия, требовал 2 тысячи долларов у военнослужащего за якобы содействие в принятии судьей Приморского районного суда положительного решения по делу. Чтобы все устроить, адвокат обратился к знакомому судье этого же суда, чтобы договорился с коллегой о решении вопроса за деньги.

"Кроме того, адвокат сообщил судье о возможности завладения частью полученных от лица средств, предоставленных для передачи судье", – рассказали в САП.

Расследование по делу правоохранители начали после заявления гражданина, которого и подстрекали дать взятку для разрешения дела в суде. Действия адвоката и судьи квалифицировали по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины (покушение на уголовное правонарушение; предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу; мошенничество).

По данным МВД Украины, судье может грозить наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка заподозрили в том, что он делится с женой Анной Надточиевой материалами дел. Журналисты-расследователи утверждают, что она помогает мужу выписывать судебные решения в отношении чиновников, подозреваемых в коррупции.

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