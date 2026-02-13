Суд за издевательства над 11 детьми: в Никополе родителей-воспитателей обвиняют в системном насилии

На Днепропетровщине в суд направили обвинительный акт в отношении родителей-воспитателей детского дома семейного типа, которых подозревают в жестоком обращении с детьми. Одиннадцать воспитанников в течение двух лет жили в условиях системного унижения, физического и психологического насилия.

Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

Супругов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за детьми в соответствии с ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.

По материалам дела, в детском доме семейного типа в Никополе проживали 11 детей в возрасте от 9 до 17 лет. Под предлогом "экономии" взрослые систематически лишали их базовых потребностей: ограничивали в еде и воде, не обеспечивали надлежащих бытовых условий и человеческого отношения.

Детям запрещали пить воду ночью, чтобы они не вставали в туалет, а мыться разрешали только раз в неделю независимо от обстоятельств. Следствие также установило, что парней и девушек намеренно изолировали друг от друга – им запрещали общаться, находиться вместе в комнатах и даже есть за одним столом.

За нарушение этих правил детей били. Об издевательствах правоохранителям сообщили двое воспитанников после очередных побегов из дома. Ювенальные прокуроры совместно с полицией зафиксировали условия проживания, которые представляли угрозу физическому и психическому здоровью детей.

По словам руководителя областной прокуратуры Валерия Прихожанова, действия родителей-воспитателей имеют признаки системного унижения, последствия которого могут преследовать пострадавших во взрослой жизни.

Деятельность детского дома семейного типа прекращена, все 11 детей устроены в безопасные условия. Параллельно в Украине усилены проверки учреждений и семейных форм воспитания: с декабря 2025 года уже проверены сотни объектов, где воспитываются десятки тысяч детей.

