Суд вынес приговор полицейскому, устроившему драку с патрульными в Чернигове

В Чернигове участкового офицера полиции приговорили к одному году ограничению свободы с отбыванием наказания в исправительном центре из-за избиения патрульного. В ходе суда выяснилось, что обвиняемый причинил телесные повреждения инспектору после ДТП с места совершения которого он пытался скрыться.

Примечательно, что дисциплинарная комиссия уволила обвиняемого сотрудника полиции из правоохранительных органов. Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда города Чернигов от 9 февраля.

Инцидент произошел еще в августе 2020 года. Обвиняемый, ехавший за рулем автомобиля Toyota Camry, по неизвестным причинам съехал с проезжей части и врезался в электроопору и дорожный знак. При этом после аварии мужчина снял номера с авто и пытался скрыться с места происшествия. Однако попытку бегства заметили случайные свидетели.

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Прибывшие на место происшествия патрульные опросили свидетельницу, которая указала на человека, находившегося за рулем Toyota. Инспекторы пытались его задержать, но на законные требования полиции мужчина не реагировал. Кроме того, сблизившись с патрульным, виновник ДТП начал угрожать физической расправой, нецензурно выражаться, и в итоге нанес полицейскому несколько ударов. К патрульному подбежал напарник и применил слезоточивый газ.

В суде мужчина заявил, что не избивал патрульного, а просто протянул руку к его нагрудной камере и попытался выключить его. Обвиняемый рассказал, что хотел пообщаться с инспектором наедине и без записи на видео. Свой поступок он объяснил тем, что автомобиль принадлежал его брату, который является госслужащим, поэтому не хотел, чтобы он как-то фигурировал в ДТП.

В итоге суд не стал принимать во внимание, что обвиняемый сам являлся работником полиции и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Напомним, в Киеве задержали трех полицейских, которые могут быть причастны к похищению мужчины. Якобы за освобождение киевлянина они требовали 12 тысяч долларов США.