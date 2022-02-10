В Киеве задержали трех полицейских с Днепропетровщины, которые похитили мужчину и требовали деньги

В Киеве задержали трех полицейских, которые могут быть причастны к похищению мужчины. Якобы за освобождение киевлянина они требовали 12 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"Было установлено, что 9 февраля правоохранители прибыли в Киев из Днепропетровской области для обыска в жилье 29-летнего киевлянина. Это проводилось в рамках уголовного производства по поводу возможного мошенничества. После этого, полицейские без каких-либо процессуальных документов задержали жителя столицы и посадили его в свою машину", – рассказали в прокуратуре.

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Сотрудники полиции начали требовать от мужчины 12 тысяч долларов США. В случае отказа ему угрожали подозрением в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы те собрали и передали ему деньги. В тот же день трое сотрудников полиции задержаны после получения 6 300 тысяч долларов США", – уточнили в пресс-службе.

По фактам получения неправомерной выгоды должностными лицами и похищения киевлянина открыты уголовные производства. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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