Суд вынес приговор по делу об убийстве Дениса Вороненкова. Все подробности и фото

В четверг, 2 декабря, Шевченковский суд Киева вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Ярослав Тарасенко, считающийся водителем киллера, приговорен к 12 годам заключения. Александр Лось, якобы следивший за политиком, оправдан полностью и освобожден из-под стражи в зале суда.

Как сообщает "Судебный репортер", "фемида" приняла версию о том, что последний оказывал услуги охранника Юрию Василенко, который и считался организатором заказного убийства. Он арендовал квартиру в доме, где жил Вороненков.

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В то же время пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила о намерении обжаловать приговор в отношении Лося, поскольку обвинение настаивает на доказывании его вины. С самого начала прокурор требовал обоим подсудимым по 12 лет тюрьмы.

Отмечается, что суд завершил дебаты по делу в пятницу, 26 ноября. Лося и Тарасенко судили как пособников убийства. Они содержались под стражей более четырех лет.

Суд над Лосем и Тарасенко начался в июне 2018 года. Им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство и соучастие в преступлении).

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева, когда он направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре. Супруга экс-депутата Мария Максакова отказалась выяснять детали убийства мужчины.

Киллер был застрелен охранником Дениса Вороненкова – сотрудником Главного управления разведки МОУ. Позже, 25 октября 2019 в перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох, который был одним из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Вдова Вороненкова, певица Мария Максакова, заявляла, что к смерти ее мужа причастен бывший сотрудник Следственного РФ Денис Панаитов. Она обращалась к главе Следственного комитета Александру Быстрикину с просьбой расследовать возможную его причастность к смерти ее мужа.

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