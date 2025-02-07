Суд вынес приговор парням, обвиняемым в изнасиловании девочки на Закарпатье: как наказали

Воловецкий районный суд вынес приговор по громкому делу об изнасиловании девочки в 2021 году на Закарпатье. Суд приговорил обвиняемых к шести годам лишения свободы и заключил их под стражу непосредственно в зале суда.

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Суд частично удовлетворил гражданский иск, обязав выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен моральной компенсации (вместо заявленных 450 тысяч). Оснований для условного наказания суд не нашел. Об этом сообщили в юридической компании "Миллер".

"Из заявленных 450 тысяч гривен морального ущерба суд взыскал 300 тысяч гривен с обвиняемых, поскольку часть обвиняемые уже возместили", – объяснили они.

Адвокаты предположили, что осужденные будут оспаривать решение в апелляционном суде. Так что борьба за справедливость по этому делу еще не завершена.

В юридической фирме сообщили, что судебный процесс затянулся на 682 дня, поскольку первый приговор вызвал значительный общественный резонанс. Сначала суд признал подозреваемых виновными, однако освободил их от наказания, назначив два года испытательного срока.

Адвокатов такое решение не устроило, и они добились его отмены через апелляции.

"Апелляционный суд решил не брать на себя ответственность и отправил девочку страдать в ходе нового судебного разбирательства в Воловецком районном суде", – пояснили они.

Повторное рассмотрение дела было нелегким и длилось год, в течение которого сторона защиты пыталась затянуть процесс, используя различные юридические манипуляции:

отводы судей;

смены адвокатов;

внезапные "болезни" обвиняемых;

незаконные попытки мобилизации 18-летних подозреваемых Обуховским ТЦК.

Адвокаты не оставляли без реакции каждое злоупотребление обвиняемых и их адвокатов, в результате не дали затянуть дело, отправить его на новое судебное разбирательство и одержали победу.

Суд все же вынес справедливый приговор, признав обвиняемых виновными и назначив реальный срок заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в систематическом изнасиловании его несовершеннолетних дочерей. К моменту совершения преступления девочкам было 9 и 13 лет.

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