Суд вынес приговор одному из экс-командиров 'Донбасса' за похищение человека – СМИ

Бывшему командиру отделения "Донбасса" Александру Крапивкину суд вынес приговор. Он был осужден по делу о похищении и пытках добровольца этого же батальона Александра Калашника.

Такие данные обнародовали журналисты Слідство.Інфо. Также по делу вручили подозрение еще одному бойцу Александру Новикову с позывным "Хаммер".

По данным журналистов, последний является близким к бывшему командиру "Донбасса" Семену Семенченко.

По мнению Калашника, причиной похищения стало то, что он подозревал злоупотребление в благотворительном фонде батальона и требовал провести аудит.

Сам потерпевший рассказывал, что на протяжение 30 дней его держали привязанным к стулу без возможности лечь в помещении без отопления, а также били и пытали.

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Калашник убежден, что его планировали ликвидировать, поскольку, когда он находился в плену, Семенченко распространял информацию о том, что тот якобы сбежал к оккупантам и слил списки с фамилиями бойцов батальона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ обнаружила хищения средств со счетов благотворительного фонда батальона "Донбасс". По данным следствия, доступ к картам и счетам имела жена Семенченко.