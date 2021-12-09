Суд вынес приговор мужчине, который развращал девочку в Одессе: заманил ребенка в безлюдное место

В Одессе суд вынес приговор мужчине, который развращал 6-летнюю девочку. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы.

Преступление произошло в августе нынешнего года в Суворовском районе города. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Мужчина увидел девочку, которая находилась без присмотра родителей, подошел к ней и предложил пойти с ним, пообещав что-то купить. Потом отвел в безлюдное место, на участок между жилыми домами в районе улицы Мациевской, где обнажил половой орган и заставил девочку взять его в руки для мастурбации.

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Также злоумышленник касался руками половых органов ребенка.

Во время досудебного расследования прокуроры доказали, что 33-летний мужчина обманом заманил ребенка и совершил в отношении него развратные действия. В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Теперь сведения о нем внесут в "Реестр педофилов".

Напомним, в октябре в Украине в тестовом режиме заработал "реестр педофилов", содержащий базу данных о лицах, которые были осуждены за соответствующее преступление против сексуальной свободы несовершеннолетних. Тогда в него уже была внесена информация о 171 человеке.

Минюст внедрил данный проект исключительно на основании опыта западных партнеров – США, Великобритании, Канады и Норвегии. Причем в последней действует самая эффективная тюремная система в мире.

Однако есть значительное препятствие для того, чтобы внести данные человека, который проходит по соответствующей уголовной статье в реестр. Закон защищает права абсолютно любого человека в нашей стране, и пока суд не вынесет соответствующее решение, которое прямо позволит внести данные конкретного лица в нашу базу, Минюст этого сделать не может.

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