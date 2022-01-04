Суд вынес приговор командирше артиллеристов 'ДНР' с позывным 'Корса': руководила обстрелами позиций ВСУ

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 12 годам лишения свободы командиршу артиллеристов "ДНР" Ольгу Качуру с позывным "Корса". Она руководила обстрелами ВСУ и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град".

По данным следствия, жительница Донецка в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданного на основе так называемой "группы Безлера". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Службе безопасности Украины отметили, что осужденная является бывшей сотрудницей правоохранительных органов Украины. При этом обучение военному делу Качура проходила в Российской Федерации.

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Также в СБУ подчеркнули, что действия осужденной повлекли массовую гибель мирного населения, так как обстрелы из "Градов" под ее руководством осуществлялись в непосредственной близости к населенным пунктам Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариинка и Авдеевка.

Суд признал Качуру виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что осужденная скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. В настоящее время ее разыскивают.

Напомним, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в 2015 году писал, что Ольгу Качуру опознали, как подполковника милиции в запасе. Она была уволена из органов внутренних дел в феврале 2011 года.

Предательница совершала провокационные обстрелы ВСУ под видом самих же "украинских войск". Боевики наносили на свою технику белые полосы и вешали украинские флаги. В таком виде батарея заходила на неоккупированную территорию и вела огонь оттуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Роман Червинский рассказал, как удалось выманить из оккупированной территории Донбасса танкистку "ДНР" с позывным "Ветерок". По его словам, женщину "влюбили" в офицера украинской разведки и получили от нее информацию о деятельности оккупантов. Червинский рассказал, что с женщиной долго вели общение по телефону и в интернете. Затем ей выслали паспорт и, обманув свое руководство, танкистка поехала в Киев.