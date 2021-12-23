Экс-разведчик ГУР рассказал, как танкистку 'ДНР' 'влюбили' и выманили с оккупированной территории. Видео

Экс-разведчик Главного управления разведки Минобороны Роман Червинский рассказал, как удалось выманить из оккупированной территории Донбасса танкистку "ДНР" с позывным "Ветерок". По его словам, женщину "влюбили" в офицера украинской разведки и получили от нее информацию о деятельности оккупантов.

Червинский рассказал, что с женщиной долго вели общение по телефону и в интернете. Затем ей выслали паспорт и, обманув свое руководство, танкиста поехала в Киев. Об этом экс-разведчик рассказал в интервью на YouTube канале "Христя".

По словам экс-сотрудника ГУР, прибыв в Украину из оккупированной территории, женщина поменяла свое мнение о "ДНР" и полностью сотрудничала с украинскими спецслужбами.

"Мы подобрали человека, чью фотографию мы ей показали спустя год общения. Мы прислали ей паспорт на ту сторону. Она рассказала своему руководству, что она улетает по делам в Россию, сама прилетела в Москву, затем в Кишенев, и из Кишенева прилетела в Киев. Дальше она заявила, что по идеологическим соображениям перешла из "ДНР" в Украину, потому что там все очень плохо, что это все обман и дальше пошла уже правдивая история", – рассказал экс-разведчик.

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Червинский подчеркнул, что управление разведки также помогло перевезти детей танкистки на подконтрольную Украине территорию.

"Когда она попала к нам, она говорила правду. В итоге героическое прошлое, в котором она не могла купить себе хлеба и здесь реальность, которая она видела только через телевизор и медийные инструментарии, она сравнила и сказала, что здесь лучше. Мы ей помогли сюда привезти детей. Она пошла до конца и в принципе поменяла свое мнение", – подчеркнул Червинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сторону Украины перешла танкистка "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок". Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

Напомним, в так называемой "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

Ранее танкистку называли символом "Новороссии". Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".