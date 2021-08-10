Суд вынес приговор экс-бойцу ВСУ, который помогал оккупантам на Донбассе готовить диверсии

Бывшего военного Вооруженных сил Украины, которого уличили в работе с "ДНР", приговорили к 6 годам тюрьмы. Соответствующее решение принял Артемовский городской суд в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Оперативники СБУ установили, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован оккупантами для сбора и передачи развединформации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС.

Также злоумышленник предложил свои "услуги" для совершения диверсий против бойцов ВСУ.

Во время обысков по месту жительства экс-военного был изъят арсенал средств поражения.

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Правоохранители задержали подозреваемого в июне. Суд признал его виновным в создании террористической группы или террористической организации, а также незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд в Украине вынес суровый приговор экс-боевику "ДНР", который собирал разведданные о ВСУ. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

В июле на Харьковщине задержали бывшего так называемого депутата "Л/ДНР". Он оказался жителем Луганщины, который помогал оккупантам еще с начала российской вооруженной агрессии в Украине, также мужчина оказался причастным к принятию "конституции ЛНР".