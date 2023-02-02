Суд во Франции снова отложил рассмотрение дела об экстрадиции Жеваго: названа причина

Сегодня, 2 февраля 2023 года, Апелляционный суд города Шембери, Франция, снова отложил рассмотрение дела об экстрадиции миллиардера Константина Жеваго. Причина тому – отсутствие необходимых документов, которые должны были прислать из Украины.

Видео дня

Об этом сообщило издание Ledauphine. Ранее одной из причин откладывания судебного дела были забастовки сотрудников общественного транспорта, что помешало адвокатам олигарха попасть на заседания суда.

В Украине Жеваго ждет январский судебный иск Фонда гарантирования вкладов с обвинением в выводе средств из банка "Финансы и Кредит". Кроме того, актуальным остается дело вкладчиков этого банка против его учредителя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В июле 2021 года Константину Жеваго была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

– 27 декабря 2022 года на элитном курорте Куршевель во Франции задержан украинский бизнесмен, экс-нардеп, акционер банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго. Он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупных размерах и отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, совершенных в период с 2007 по 2013 год.

– Французский суд в четверг, 5 января, постановил выпустить под залог украинского миллиардера Константина Жеваго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!