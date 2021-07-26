Суд заочно арестовал объявленного в международный розыск Константина Жеваго

Бывшему народному депутату, экс-владельцу банка "Финансы и кредит" и миллиардеру Константину Жеваго избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение суд принял заочно.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти". Таким образом он также объявлен в розыск.

В карточке уточняется, что Жеваго подозревают в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и отмывании доходов, полученных преступным путем (ст.191 ч.5, ст.209 ч.3).

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Отметим, что, по данным следствия, Жеваго организовал растрату 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит". Подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных финучреждениях, а его банк выступил поручителем. Затем компания не выполнила свои договорные обязанности, а иностранные банки взыскали имущество, которые было под залогом, списав указанную выше сумму.

Ранее в Государственном бюро расследовании заявили, что Интерпол объявил в розыск миллиардера, однако в его пресс-службе стали отрицать это.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рейтинге журнала "Forbes Україна" за 2020 год Жеваго стал третьим в перечне самых богатых украинцев с состоянием в размере 2,4 млрд долларов.