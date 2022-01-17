Суд со скандалом продлил меру пресечения "житомирскому стрелку"

Марина Погорилко
Расследования
2 минуты
312
Суд избрал меру пресечения Анатолию Захаренко

В понедельник, 17 января, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Анатолия Захаренко, подозреваемого в деле об убийстве семерых ветеранов АТО. Следующее заседание назначили на 11:00 14 февраля.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL из зала суда, заседание прошло со скандалами. Почти полтора часа суд выслушивал доводы сторон по продлению меры пресечения для подсудимого.

Суд избрал меру пресечения Анатолию Захаренко

При этом сторона обвиняемого в который раз заявляла об отводе судьи, но учитывая, что один из судей на больничном, а другой судья из коллегии судей занят в другом заседании, доводы сторон заслушивала только председательствующая, после чего она единолично отправилась в совещательную комнату для принятия решения.

Видео дня
Один из судей находится на больничном
Почти полтора часа суд выслушивал доводы сторон по продлению меры пресечения
Заседание прошло со скандалами

На заседании 13 января адвокаты обвиняемого также подавали ходатайство об отводе коллегии судей из-за якобы грубых нарушений во время допроса свидетелей. Но в его удовлетворении им отказали.

Отметим, что на одном из предыдущих заседаний возникла скандальная ситуация из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела, что приводит к затягиванию процесса.

Напомним, 22 мая 2020 года вблизи села Новоселица Житомирской области владелец озерного водохранилища Захаренко расстрелял семерых человек. Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус, Виталий Вульчин и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 января Богунский районный суд Житомира перенес заседание по делу об убийстве семерых ветеранов АТО, в котором обвиняют Анатолия Захаренко. Подсудимому стало плохо прямо в зале суда;

  • 30 декабря в Житомире состоялось заседание по делу Анатолия Захаренко. В итоге рассмотрение также перенесли на 13 января 2022 года.

УкраинаЖитомирМассовое убийство на Житомирщинерасследованиекриминалубийство