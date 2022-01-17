Суд со скандалом продлил меру пресечения "житомирскому стрелку"

В понедельник, 17 января, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Анатолия Захаренко, подозреваемого в деле об убийстве семерых ветеранов АТО. Следующее заседание назначили на 11:00 14 февраля.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL из зала суда, заседание прошло со скандалами. Почти полтора часа суд выслушивал доводы сторон по продлению меры пресечения для подсудимого.

При этом сторона обвиняемого в который раз заявляла об отводе судьи, но учитывая, что один из судей на больничном, а другой судья из коллегии судей занят в другом заседании, доводы сторон заслушивала только председательствующая, после чего она единолично отправилась в совещательную комнату для принятия решения.

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На заседании 13 января адвокаты обвиняемого также подавали ходатайство об отводе коллегии судей из-за якобы грубых нарушений во время допроса свидетелей. Но в его удовлетворении им отказали.

Отметим, что на одном из предыдущих заседаний возникла скандальная ситуация из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела, что приводит к затягиванию процесса.

Напомним, 22 мая 2020 года вблизи села Новоселица Житомирской области владелец озерного водохранилища Захаренко расстрелял семерых человек. Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус, Виталий Вульчин и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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