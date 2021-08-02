Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Януковича подозревают в организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств, в отношении митингующих.

Поскольку Янукович скрывается от органов следствия и суда в России, такое решение суда дает право обвинению проводить досудебное расследования в отношении него в его отсутствие.

По данным следствия, беглый президент хотел прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывания у власти. Для этого он вместе с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел организовал силовой разгон демонстрантов с помощью правоохранительных органов. Митингующих разогнали военной техникой и огнестрельным оружием. В результате это привело к массовым жертвам в центре Киева, в том числе к убийству 62 человек.

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Ранее в Высший антикоррупционный суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу и его сыну Александра. Речь идет о расследовании завладения резиденцией Межигорье. Их хотят отправить под стражу. Соответствующее прошение подало Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Адвокаты пытались обжаловать решение Шевченковского суда, который разрешил заочное досудебное расследование о захвате власти в отношении беглого главы государства. Апелляцию защиты Януковича отклонили.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре 2020 года вступил в силу приговор Виктору Януковичу за государственную измену. Это произошло после того, как Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Облонского райсуда. Последний приговорил экс-президента к 13 годам тюрьмы.