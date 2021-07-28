В НАБУ потребовали ареста Януковича и его сына по делу Межигорья

В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Их хотят отправить под стражу.

Соответствующее прошение подало Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

В ведомстве пояснили, что речь идет о расследовании завладения резиденцией Межигорье.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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Сына Януковича также подозревают по ч.5 ст.27 (пособничество) УК.

Напомним, что в январе Апелляционная палата ВАКС отказалась заочно арестовать Виктора Януковича по делу о Межигорье. Также в октябре 2020 года суд отказал в избрании меры пресечения бывшему президенту по этому же расследованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд отклонил апелляцию защиты Виктора Януковича. Адвокаты пытались обжаловать решение Шевченковского суда, который разрешил специальное (заочное) досудебное расследование о захвате власти в отношении беглого главы государства.