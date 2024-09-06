Суд продолжил содержание под стражей нардепа Шуфрича, обвиняемого в госизмене

Печерский районный суд Киева принял решение продолжить арест народного депутата Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене. Его будут содержать под стражей до 4 ноября без права внесения залога.

Видео дня

Об этом сообщают "Громадське" и "Суспільне". В ходе судебного заседания депутат настаивал на необходимости перерыва из-за плохого состояния здоровья - он недавно перенес операцию по удалению двух грыж и проходит реабилитацию. Шуфрич заявил, что его палата оборудована для участия в судебном заседании онлайн, однако суд отказал ему в этой просьбе.

Во время слушания прокурор выступил против переноса заседания и суд поддержал его позицию. Шуфрич назвал эти условия "пыткой", утверждая, что его заставляют участвовать в суде, несмотря на физическую боль. Судья, в свою очередь, предложил депутату сесть или лечь, если ему тяжело стоять, на что тот отказался.

Адвокаты депутата подчеркнули, что их клиент является "известным оппозиционным политиком" и настаивали на изменении меры пресечения. Во время перерыва Шуфрич потерял сознание в зале суда, после чего была вызвана скорая помощь.

Шуфричу инкриминируют финансирование росгвардии в оккупированном Крыму, что явилось основанием для предъявления обвинений в госизмене. Сам Шуфрич в суде отрицал свою причастность к договору по охране имущества в Крыму и заявил, что уважал творчество "95 Квартала", из-за чего приходил на выступления. Адвокаты депутата заявили о намерении подать апелляцию на решение суда.

Напомним: 5 сентября в сети появилось сообщение о "смерти" народного депутата Нестора Шуфрича, а затем опровержения фейка. Источник нашего издания сообщил, что парламентарий, предварительно, мог попасть в реанимацию одной из частных больниц.

Но потом выяснилось, что он жив, но у него действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем. В Государственном бюро расследований предполагают, что у парламентария, являющегося фигурантом уголовных дел, могла произойти острая реакция на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С середины сентября 2023 года Шуфрич находится в СИЗО. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

– 8 февраля 2024 Шуфричу сообщили новое подозрение – по ч. 3 ст. 110-2 УК. Это расследование касается финансирования Росгвардии в Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!