СБУ задержала нардепа Шуфрича, проходят десятки обысков: подробности дела. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали народного депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене.

В рамках дела проходят десятки обысков. Об этом сообщает "Цензор.нет".

Шуфрича сотрудники СБУ задержали, по данным издания, у него дома, в поселке Козин Обуховского района Киевской области. Нардепа подозревают в государственной измене. В рамках дела проводятся более 50 обысков.

В частности, пишет "Цензор", Шуфрич фигурирует в деле о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

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"По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена", – утверждает издание.

Напомним, ранее стало известно, что экс-секретарь СНБО Владимир Сивкович и бывший глава управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич давно работали на врага.

Они сотрудничали с ФСБ, по меньшей мере, с июня 2019 года и создали почву для быстрой и практически беспрепятственной оккупации южных регионов Украины.

Сивкович и Кулинич взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины: передавали агрессору сведения, составляющие государственную тайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ, обеспечивая влияние на Службу со стороны государства-агрессора. Именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил скорую оккупацию южных областей Украины, утаив информацию от контрразведки о наступлении агрессора из оккупированного Крыма от руководства СБУ и государства.

Эта информация подтверждена имеющимися у следствия доказательствами работы Сивковича и Кулинича на Россию не менее 2,5 лет – однако все это время предатель в погонах продолжал руководить ГУ СБУ в Крыму.

В преступном тандеме Сивковича и Кулинича первый координировал деятельность предателя СБУ и завербованных им лиц. Кулинич же как лично, так и с помощью других предателей собирал необходимую ФСБ секретную информацию и передавал ее Сивковичу.