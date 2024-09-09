Суд продлил содержание под стражей для четырех подозреваемых по делу Гринкевичей

Четверо подозреваемых в поставках некачественной одежды для ВСУ будут находиться под стражей до 1 ноября 2024 года – меру пресечения им продлили еще на 60 суток (с альтернативой внесения залога). Один из фигурантов дела – это сын львовского бизнесмена Роман Гринкевич.

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Новый срок меры пресечения определил Печерский районный суд города Киева. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Размеры залогов подозреваемых: 360 миллионов, 302 миллиона, 250 миллионов и 160 миллионов гривен соответственно.

По информации СМИ, речь идет о Романе Гринкевиче, Владимире Тымкиве, Андрее Колотило и Викторе Кузьминском.

Уголовное производство касается поставок военным некачественной одежды на сумму более 1 миллиарда гривен.

В рамках этого дела подозрения объявлены пяти лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК). Все участники преступной организации находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на недвижимость Романа Гринкевича в Чехии. Речь, вероятно, идет о недвижимости в Праге – это квартира, многоквартирный дом и земельные участки под этим домом.

– Отец Романа Игорь Гринкевич, который также является подозреваемым, был задержан в конце декабря. Гринкевича-младшего поймали в Одессе 22 января. В Государственном бюро расследований заявляли, что Романа ловили в течение недели, в Одессе он пытался организовать побег за границу.

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