Суд принял решение по подозреваемым в покушении на замглавы Налоговой: что им грозит

Суд вынес решение по делу о покушении на убийство заместителя главы Налоговой службы Евгения Сокура. Задержанные избрали меры пресечения – до конца расследования они будут находиться под стражей без возможности внесения залога.

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Подозреваемым грозит по десять лет тюрьмы. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба полиции Киева.

"На время досудебного расследования подельники будут находиться под стражей без возможности внесения залога. Следующие десять лет они могут провести в тюрьме", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями и спецназовцами Главного управления Нацполиции в Киеве задержали двух мужчин, готовивших нападение на Сокура.

По словам правоохранителей, подозреваемые были задержаны, когда с битами направлялись к чиновнику, выходившему из подъезда своего дома. Злоумышленниками оказались ранее судимые 27-летний и 31-летний мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на Сокура было совершено 17 августа. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что заказчиками якобы стали "схемщики, которые потеряли бизнес".

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